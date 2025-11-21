Acesse sua conta
Ator de Tremembé quebra silêncio após ser chamado de 'feio' por ex-prefeito condenado por corrupção

Acir Filló disse que artista é 'muito talentoso', mas reclamou: 'Queria que chamassem o Fabio Assunção'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:58

Acir Filló (à esquerda) e Marcos de Andrade
Acir Filló (à esquerda) e Marcos de Andrade Crédito: Reprodução

O ator Marcos de Andrade foi o responsável por interpretar o jornalista e político Acir Filló na série Tremembé, do Prime Video. A escolha, porém, desagradou o ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, que chamou o artista de 'feio' e declarou uma preferência por Fabio Assunção. Marcos, porém, não se abalou com a crítica, nem sentiu a necessidade de rebatê-lo.

A reclamação de Acir veio em uma entrevista à coluna True Crime, do jornal O Globo, comandada por Ullisses Campbell (que também é o roteirista e autor dos livros que inspiraram o seriado do Prime Video). Ao ser questionado se já tinha assistido ao programa, o político confirmou e até elogiou Marcos de Andrade, mas reclamou de sua aparência.

Tremembé: Acir Filló escreveu livro que foi proibido

"Maratonei em um dia. Me emocionei ao ver o meu passado retratado na tela. O ator que me interpreta é muito talentoso. Mas ele é feio e eu sou um homem bonito. Queria que chamassem o Fabio Assunção, que é galã e tem a minha idade", disparou.

O comentário de Acir não causou indignação em Marcos. Ao contrário: o artista disse que até 'se divertiu' com a reação do ex-prefeito. "Confesso que eu me diverti um bocado com essa história", contou, em entrevista ao Notícias da TV. "A verdade é que eu simplesmente não me senti ofendido", acrescentou.

O ator disse ter visto a fala de Acir como uma brincadeira. "Jocosa, inocente, que inclusive incluía ele mesmo", opinou. Inclusive, garantiu conhecer muitos homens que fariam piadas parecidas, do tipo "vão ter que chamar o Brad Pitt para me interpretar".

Quem é quem na série Tremembé

"Ainda assim, isso não me ofenderia simplesmente porque não acho importante. Não entendo que seja um assunto com o qual deva me ocupar ou ocupar o tempo das pessoas. Raramente me preocupa o que outras pessoas pensam ou falam sobre mim. Tudo isso é, repito, uma história sem importância. E está tudo bem!", assegurou.

Acir Filló foi condenado a quase 20 anos de prisão por fraudes e corrupção durante sua gestão na prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Mas sua sentença acabou reduzida a sete anos. Ele passou dois anos e quatro meses na Penitenciária de Tremembé, onde escreveu o livro "Diário de Tremembé".

Na obra, estão retratados outros condenados famosos, como Roger Abdelmassih, Daniel e Cristian Cravinhos, Alexandre Nardoni e Lindemberg Alves. O trabalho, porém, foi censurado pela Justiça paulista em 2019, e sua publicação resultou na transferência de Filló para o CDP de Pinheiros.

Anna Caralina Jatobá, agora loira, e Alexandre Nardoni, são vistos juntos

Também em entrevista a Ullisses Campbell, Acir afirmou que o arco de seu personagem na série do Prime Video condiz 'em 50%' com a realidade. "Até porque a série não mostra tudo o que vivi e testemunhei lá em Tremembé. Criei estratégias, treinei presos famosos para audiências com a Justiça, ensaiei respostas para eles darem nos exames criminológicos e em entrevistas para a TV. Fiz um verdadeiro media training com os presos famosos".

Marcos se disse surpreso com o número, mas afirmou que toda obra baseada em alguém real "é uma missão fadada à incompletude". "Um personagem nunca será uma cópia absolutamente fiel da complexa realidade de um ser", comentou, ao Notícias da TV. 

