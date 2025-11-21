QUERIA MAIS

Ticiane Pinheiro revela ter 'tentado muito' ter mais um filho com Cesar Tralli: 'Não veio'

Apresentadora é mãe de Manuella, de 6 anos, do atual casamento com o âncora do 'Jornal Nacional', e de Rafaella Justus, de 16

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09:56

Ticiane e Tralli ao lado de Rafaella Justus e Manuella Crédito: Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro abriu o coração e revelou que gostaria de ter tido mais filhos com Cesar Tralli, com quem é casada desde 2017. A apresentadora é mãe de duas meninas: Manuella, de 6 anos, com o âncora do "Jornal Nacional", e Rafaella Justus, de 16, fruto do antigo relacionamento com o ex-marido, Roberto Justus.

"Eu queria muito, desde que a Manu tem 1 ano, a gente tentou muito. Como não veio, eu deixei nas mãos de Deus", disse Ticiane, em entrevista à revista Quem.

A apresentadora se disse realizada com suas duas meninas, mas admitiu que gostaria de ter uma casa cheia de filhos. "Eu já tenho duas filhas, que são super saudáveis, que me preenchem loucamente de amor. Mas como eu sou mãe leoa, eu gostaria de ter um monte de filhos. Minha mãe teve quatro, o César nunca tinha tido filho, então depois que veio a Manu, ele ficou empolgado em ter mais, só que realmente não veio", contou.

"Então eu acabei adotando agora um cachorro, né? Falei assim: ‘Bom, não tem mais como o que fazer, vamos pegar um cachorro’. Agora estou com cachorro bebê, estou super feliz, mas realmente se viesse, se eu ficasse grávida, eu ia ficar super feliz. Só que, pelo andar da carruagem, acho que não vem", acrescentou, referindo-se à chegada de Nutella, que entrou para a família em agosto deste ano.

Ticiane também comentou a diferença de idade entre as duas filhas, que é de 10 anos. "e eu não tivesse a Manu, acho que estaria em uma fase meio deprê. A Rafa já é uma mulher, tem outras prioridades e agora estou revivendo com a Manu tudo o que eu fazia com a Rafa. Vejo que valeu a pena ter essa distância de 10 anos entre os filhos, porque assim você nunca se sente sozinha. Você não fala ‘ai, estou perdendo meu bebê’, porque chegou outro bebê. Isso é muito legal".