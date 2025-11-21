MENSAGEM

Seu brilho no olhar vai voltar: tire a sua sorte do dia para esta sexta-feira (21)

Elis Freire

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 05:00

Sabe aquele momento em que voltamos a ver brilho e beleza, até mesmo nas coisas mais simples da vida? Esse momento chegou para você!



É como se vinhesse uma tempestade em um momento em que você acreditava que tudo ia dar certo, mas por mais clichê que pareça: após toda tempestade vem o sol para iluminar não só o dia, mas as nossas vidas.

A sorte do dia mostra que é o momento de se abrir para o novo e deixar o que não é para ser seu ir, deixe ser vulnerável, sensível e perspicaz. É o momento de molhar os pés no mar, sentir a brisa tocar no rosto e ver que você mudou, e coisas boas estão por vir!

O que é para ser seu, te encontra!