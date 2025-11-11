Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de agir rápido: tire a sua sorte do dia para esta terça (11)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é um dia para tomar atitudes e deixar o lado racional agir. Esta terça (11) exige que se olhe com clareza para a própria vida para dar um passo importante que possa mudar para melhor toda uma trajetória. Uma dica é começar analisando os gastos e, então, tomar uma decisão para que as contas fiquem mais equilibradas ou mesmo os investimentos mais bem direcionados.  

A sorte do dia mostra ainda que as vezes o apego a configuração atual da vida e carreira pode trazer conforto, mas também pode nos deixar presos de vivenciar possibilidades melhores. 

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

A mensagem do dia é a seguinte:

Não espere que as coisas estejam prontas para você tomar uma atitude, tome uma atitude para aprontar as coisas.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte: veja como atrair sorte e boas oportunidades hoje (27 de outubro)

Cor e número da sorte: veja como atrair sorte e boas oportunidades hoje (27 de outubro)

Imagem - Reviravolta e dinheiro inesperado: veja quais signos terão sorte nesta segunda (27)

Reviravolta e dinheiro inesperado: veja quais signos terão sorte nesta segunda (27)

Imagem - Fortuna à vista: descubra o dia da sorte desta semana (27 de outubro a 2 de novembro) para o seu signo

Fortuna à vista: descubra o dia da sorte desta semana (27 de outubro a 2 de novembro) para o seu signo

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Tarot desta terça (11 de novembro) indica sorte e ganhos inesperados para os signos

Tarot desta terça (11 de novembro) indica sorte e ganhos inesperados para os signos
Imagem - O portal 11/11 se abre e traz reviravoltas para cada signo; veja o que o universo quer te dizer hoje (11 de novembro)

O portal 11/11 se abre e traz reviravoltas para cada signo; veja o que o universo quer te dizer hoje (11 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Reforma tributária trará mudanças para MEIs e exigirá atenção redobrada aos novos enquadramentos
01

Reforma tributária trará mudanças para MEIs e exigirá atenção redobrada aos novos enquadramentos

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância
02

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde
03

Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde

Imagem - Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo
04

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo