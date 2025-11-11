Hora de agir rápido: tire a sua sorte do dia para esta terça (11)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia para tomar atitudes e deixar o lado racional agir. Esta terça (11) exige que se olhe com clareza para a própria vida para dar um passo importante que possa mudar para melhor toda uma trajetória. Uma dica é começar analisando os gastos e, então, tomar uma decisão para que as contas fiquem mais equilibradas ou mesmo os investimentos mais bem direcionados.
A sorte do dia mostra ainda que as vezes o apego a configuração atual da vida e carreira pode trazer conforto, mas também pode nos deixar presos de vivenciar possibilidades melhores.
Sorte do dia
A mensagem do dia é a seguinte:
Não espere que as coisas estejam prontas para você tomar uma atitude, tome uma atitude para aprontar as coisas.
Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores.