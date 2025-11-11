MOMENTO RAZÃO

Hora de agir rápido: tire a sua sorte do dia para esta terça (11)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 05:00

Hoje é um dia para tomar atitudes e deixar o lado racional agir. Esta terça (11) exige que se olhe com clareza para a própria vida para dar um passo importante que possa mudar para melhor toda uma trajetória. Uma dica é começar analisando os gastos e, então, tomar uma decisão para que as contas fiquem mais equilibradas ou mesmo os investimentos mais bem direcionados.

A sorte do dia mostra ainda que as vezes o apego a configuração atual da vida e carreira pode trazer conforto, mas também pode nos deixar presos de vivenciar possibilidades melhores.

A mensagem do dia é a seguinte:

Não espere que as coisas estejam prontas para você tomar uma atitude, tome uma atitude para aprontar as coisas.