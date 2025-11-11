Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 00:30
Cuidar da mente será essencial nesta terça-feira (11 de novembro). A energia espiritual do dia chama atenção para o esgotamento, a pressa e o excesso de cobrança. Os anjos da guarda pedem pausa, silêncio e autocuidado. É o momento de repensar a rotina, aliviar a mente e lembrar que produtividade não é sinônimo de bem-estar. Quatro signos sentirão mais intensamente esse chamado para desacelerar e se colocar em primeiro lugar.
Touro
O cansaço pode se manifestar em forma de irritação ou desânimo. O dia pede descanso mental e emocional, ainda que você precise reorganizar seus compromissos. Tire um tempo para si e evite conversas desgastantes. Sua paz é prioridade.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Gêmeos
O excesso de pensamentos e preocupações pode atrapalhar o foco. Evite sobrecarga de tarefas e permita-se relaxar. Fazer tudo ao mesmo tempo não é sinal de eficiência, e sim de exaustão. Sua mente precisa de ar, e seu corpo vai agradecer por isso.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Virgem
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Peixes
A sensibilidade está mais forte, e isso pode gerar ansiedade. Reserve um momento para meditar, ouvir música ou apenas ficar em silêncio. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. O autocuidado é a forma mais bonita de gratidão pela vida que você tem.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia: “Não espere o corpo gritar o que a alma já está sussurrando: desacelere, se cuide e se coloque em primeiro lugar.”