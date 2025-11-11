ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde

É hora de desacelerar e colocar o bem-estar acima do trabalho.

Fernanda Varela

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 00:30



Cuidar da mente será essencial nesta terça-feira (11 de novembro). A energia espiritual do dia chama atenção para o esgotamento, a pressa e o excesso de cobrança. Os anjos da guarda pedem pausa, silêncio e autocuidado. É o momento de repensar a rotina, aliviar a mente e lembrar que produtividade não é sinônimo de bem-estar. Quatro signos sentirão mais intensamente esse chamado para desacelerar e se colocar em primeiro lugar.

Touro

O cansaço pode se manifestar em forma de irritação ou desânimo. O dia pede descanso mental e emocional, ainda que você precise reorganizar seus compromissos. Tire um tempo para si e evite conversas desgastantes. Sua paz é prioridade.

Gêmeos

O excesso de pensamentos e preocupações pode atrapalhar o foco. Evite sobrecarga de tarefas e permita-se relaxar. Fazer tudo ao mesmo tempo não é sinal de eficiência, e sim de exaustão. Sua mente precisa de ar, e seu corpo vai agradecer por isso.

Virgem

Você tende a se cobrar demais e se frustrar quando algo foge do controle. O anjo da guarda pede para aliviar esse peso. Fazer pausas não é desistir, é se cuidar. O equilíbrio entre dever e descanso será fundamental para recuperar a motivação.

Peixes

A sensibilidade está mais forte, e isso pode gerar ansiedade. Reserve um momento para meditar, ouvir música ou apenas ficar em silêncio. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. O autocuidado é a forma mais bonita de gratidão pela vida que você tem.

