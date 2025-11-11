Carta do Baralho Cigano desta terça (11 de novembro) é A Raposa: pense antes de reagir e confie mais na intuição do que nas aparências

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 00:15
A carta da Raposa, número 14 do baralho cigano, traz um alerta para agir com estratégia. Esta terça-feira pede observação antes de qualquer movimento e cautela com promessas fáceis ou conversas confusas. A energia do dia favorece quem pensa antes de reagir e quem confia mais na intuição do que nas aparências.
Baralho cigano
A Raposa simboliza esperteza, análise e leitura de cenário. É uma boa hora para entender o que está nas entrelinhas e evitar se deixar levar por impulsos. No trabalho, a carta pede cuidado com fofocas, decisões precipitadas e acordos mal explicados. Ouça, observe e fale apenas o necessário.
No amor, a Raposa pode indicar ciúmes, mal-entendidos ou manipulações sutis. A melhor resposta é o equilíbrio: aja com maturidade e não alimente jogos emocionais.
Espiritualmente, essa carta ensina sobre discernimento e sabedoria silenciosa. Nem tudo precisa de resposta imediata, às vezes, o verdadeiro poder está em saber esperar.
Conselho do dia: olhe o cenário com calma e não se precipite. A Raposa mostra que a inteligência emocional é a maior forma de proteção.