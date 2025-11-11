Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta do Baralho Cigano desta terça (11 de novembro) é A Raposa: pense antes de reagir e confie mais na intuição do que nas aparências

Dia de atenção redobrada e inteligência nas decisões

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A carta da Raposa, número 14 do baralho cigano, traz um alerta para agir com estratégia. Esta terça-feira pede observação antes de qualquer movimento e cautela com promessas fáceis ou conversas confusas. A energia do dia favorece quem pensa antes de reagir e quem confia mais na intuição do que nas aparências.

Baralho cigano

Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 13
Baralho cigano por Shutterstock

A Raposa simboliza esperteza, análise e leitura de cenário. É uma boa hora para entender o que está nas entrelinhas e evitar se deixar levar por impulsos. No trabalho, a carta pede cuidado com fofocas, decisões precipitadas e acordos mal explicados. Ouça, observe e fale apenas o necessário.

No amor, a Raposa pode indicar ciúmes, mal-entendidos ou manipulações sutis. A melhor resposta é o equilíbrio: aja com maturidade e não alimente jogos emocionais.

Espiritualmente, essa carta ensina sobre discernimento e sabedoria silenciosa. Nem tudo precisa de resposta imediata, às vezes, o verdadeiro poder está em saber esperar.

Conselho do dia: olhe o cenário com calma e não se precipite. A Raposa mostra que a inteligência emocional é a maior forma de proteção.

Tags:

Tarot Baralho Cigano

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde

Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde
Imagem - Narcisa Tamborindeguy detona Boninho e expõe: ‘Péssimo pai, ausente, não dá amor’

Narcisa Tamborindeguy detona Boninho e expõe: ‘Péssimo pai, ausente, não dá amor’

MAIS LIDAS

Imagem - Frente fria traz chuva para Salvador nos próximos dias; confira a previsão
01

Frente fria traz chuva para Salvador nos próximos dias; confira a previsão

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
02

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina

Imagem - Áries, Leão, Virgem e Libra recebem bênçãos poderosas do universo nesta segunda-feira (10 de novembro)
03

Áries, Leão, Virgem e Libra recebem bênçãos poderosas do universo nesta segunda-feira (10 de novembro)

Imagem - Salvador terá palco na orla com shows de samba gratuitos todos os dias no verão; confira
04

Salvador terá palco na orla com shows de samba gratuitos todos os dias no verão; confira