Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo tem um recado pra você nesta terça (11 de novembro): se liberte do medo de errar

O recado é de leveza e recomeço

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 04:00

Veja qual o recado de Deus para você hoje
Veja qual o recado de Deus para você hoje Crédito: Shutterstock

A mensagem do dia, nesta terça-feira (11), vem como um lembrete de que a perfeição nunca foi exigida por Deus, apenas sinceridade e coragem. O medo de falhar tem impedido muitos passos importantes, e é justamente no movimento que a vida volta a florescer.

“Não quero que você tema o erro, quero que confie em Mim mesmo quando errar. Eu transformo tropeços em aprendizado e quedas em recomeços.”

Veja qual o recado de Deus para você hoje

Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
1 de 13
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock

O recado é de leveza e recomeço. Deus não te julga pelas tentativas que não deram certo, mas se alegra por cada vez que você escolhe continuar.

A orientação é simples: siga, mesmo com insegurança. A fé não pede garantias, pede entrega. E quando você se permite tentar de novo, o céu se abre para novas possibilidades.

Tags:

Deus Oração Recado do dia Recado Religião

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Hora de agir rápido: tire a sua sorte do dia para esta terça (11)

Hora de agir rápido: tire a sua sorte do dia para esta terça (11)
Imagem - Tarot desta terça (11 de novembro) indica sorte e ganhos inesperados para os signos

Tarot desta terça (11 de novembro) indica sorte e ganhos inesperados para os signos

MAIS LIDAS

Imagem - Reforma tributária trará mudanças para MEIs e exigirá atenção redobrada aos novos enquadramentos
01

Reforma tributária trará mudanças para MEIs e exigirá atenção redobrada aos novos enquadramentos

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância
02

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde
03

Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde

Imagem - Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo
04

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo