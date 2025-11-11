Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 04:00
A mensagem do dia, nesta terça-feira (11), vem como um lembrete de que a perfeição nunca foi exigida por Deus, apenas sinceridade e coragem. O medo de falhar tem impedido muitos passos importantes, e é justamente no movimento que a vida volta a florescer.
“Não quero que você tema o erro, quero que confie em Mim mesmo quando errar. Eu transformo tropeços em aprendizado e quedas em recomeços.”
Veja qual o recado de Deus para você hoje
O recado é de leveza e recomeço. Deus não te julga pelas tentativas que não deram certo, mas se alegra por cada vez que você escolhe continuar.
A orientação é simples: siga, mesmo com insegurança. A fé não pede garantias, pede entrega. E quando você se permite tentar de novo, o céu se abre para novas possibilidades.