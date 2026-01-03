Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câncer, Virgem, Escorpião e Aquário recebem um presente poderoso e inesperado do universo hoje (3 de janeiro)

Esses signos finalmente enxergam o valor do que viveram e do que estão prontos para receber

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos e presente
Signos e presente Crédito: Imagem gerada por IA

Neste sábado, dia 3 de janeiro, alguns signos percebem que certas pausas, desvios e adiamentos tinham um propósito maior. O que antes parecia frustração agora se transforma em clareza, maturidade e confiança. O verdadeiro presente não vem como algo material, mas como consciência, segurança interna e a certeza de que tudo aconteceu no tempo certo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - A energia deste sábado (3 de janeiro) pede calma, escuta e escolhas mais conscientes

A energia deste sábado (3 de janeiro) pede calma, escuta e escolhas mais conscientes

Imagem - Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro

Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026

Câncer: Você percebe que nem toda escolha precisa ser imediata para ser correta. Neste dia, surge uma sensação clara de validação interna, como se finalmente fosse possível confiar no próprio ritmo sem culpa. Esse presente fortalece sua autoestima emocional e traz mais tranquilidade para decidir com calma o que realmente merece espaço na sua vida.

Dica cósmica: Confiar no seu tempo é um ato de força, não de atraso.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Virgem: O presente chega quando você reconhece o impacto real do que fez, mesmo sem aplausos externos. Em 3 de janeiro, fica evidente que seu esforço construiu algo sólido e positivo. Essa percepção devolve motivação e inspira você a seguir criando do seu jeito, com menos cobrança e mais autenticidade.

Dica cósmica: Seu valor não depende de validação constante.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Escorpião: Você enxerga uma possibilidade que antes estava oculta e entende como usar melhor seus próprios recursos. Esse insight traz esperança e uma confiança mais madura, baseada em estratégia e não em impulso. O presente aqui é saber que o momento certo chegou porque você está pronto.

Dica cósmica: Nem tudo precisa acontecer rápido para acontecer bem.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Aquário: A grande revelação do dia é perceber que um atraso foi, na verdade, proteção. Ao olhar para trás, você entende que aquele desvio evitou algo que não estava alinhado com quem você é hoje. Esse novo ponto de vista traz segurança e coragem para seguir adiante com mais leveza.

Dica cósmica: Clareza também é um presente raro.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Tags:

Signo Presente Câncer Virgem Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Lula chama ataque dos EUA à Venezuela de 'afronta' e alerta para precedente perigoso

Lula chama ataque dos EUA à Venezuela de 'afronta' e alerta para precedente perigoso
Imagem - A sorte vira o jogo para 4 signos em janeiro e marca um início poderoso de 2026

A sorte vira o jogo para 4 signos em janeiro e marca um início poderoso de 2026
Imagem - Ivete Sangalo 'paquera' intérprete de Libras durante show: 'Essa boca eu não sabia que tinha'

Ivete Sangalo 'paquera' intérprete de Libras durante show: 'Essa boca eu não sabia que tinha'

MAIS LIDAS

Imagem - Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’
01

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Imagem - Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A
02

Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026
04

Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026