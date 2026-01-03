ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (3) impulsionam a sorte

Com Sol em Capricórnio e Lua em Câncer, dia pede equilíbrio emocional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você está pensando em fazer aquela fezinha neste sábado, vale dar uma olhada no céu antes. O dia 3 chega com uma combinação astrológica intensa: o Sol segue firme em Capricórnio, reforçando foco, disciplina e objetivos de longo prazo, enquanto a Lua transita por Câncer, ativando emoções, memória e instintos profundos.

Esse encontro cria um clima de contraste entre razão e sentimento. Em outras palavras: não adianta só calcular, ouvir o coração também pode fazer diferença. A seguir, confira o que os astros indicam para cada signo e os números que merecem atenção especial.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

Áries (21/03 a 20/04)

Assuntos ligados à casa e à família podem disputar espaço com obrigações profissionais. Resolver pendências rapidamente evita desgaste emocional ao longo do dia. Números da sorte: 7, 22, 41

Touro (21/04 a 20/05)

Conversas fluem melhor e ideias práticas ganham força. Bom momento para organizar planos e pensar em pequenas mudanças financeiras. Números da sorte: 5, 18, 33

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O dia pede atenção redobrada com gastos. Emoções podem influenciar decisões financeiras, vale agir com mais cautela. Números da sorte: 12, 29, 54

Câncer (21/06 a 22/07)

Com a Lua no seu signo, a sensibilidade fica à flor da pele. Confie na sua intuição, mas evite absorver problemas alheios. Números da sorte: 2, 19, 47

Leão (22/07 a 22/08)

Antes de correr atrás de resultados, desacelere. Um momento de pausa ajuda a reorganizar pensamentos e emoções. Números da sorte: 10, 36, 50

Virgem (23/08 a 22/09)

Trocas com amigos e grupos rendem boas soluções. Sua visão prática pode ajudar alguém e abrir portas inesperadas. Números da sorte: 8, 25, 44

Libra (23/09 a 22/10)

O cenário favorece a vida profissional. Diplomacia e postura equilibrada chamam atenção de pessoas influentes. Números da sorte: 14, 31, 58

Escorpião (23/10 a 21/11)

Vontade de aprender algo novo ou planejar mudanças futuras. Bom dia para refletir sobre propósito e caminhos pessoais. Números da sorte: 9, 27, 60

Sagitário (22/11 a 21/12)

Transformações internas ganham força. Desapegar do que pesa, inclusive emoções antigas, pode trazer alívio imediato. Números da sorte: 3, 17, 39

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você está em evidência, mas os relacionamentos pedem atenção. Demonstrar afeto pode ser tão importante quanto cumprir metas. Números da sorte: 11, 28, 45

Aquário (20/01 a 18/02)

Hora de cuidar da rotina e do corpo. Pequenos ajustes no dia a dia fazem diferença a médio prazo. Números da sorte: 6, 21, 55

Peixes (20/02 a 20/03)

Criatividade, romance e sensibilidade em alta. Dedique tempo ao que te faz bem, inclusive projetos pessoais. Números da sorte: 4, 23, 42