Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (3) impulsionam a sorte

Com Sol em Capricórnio e Lua em Câncer, dia pede equilíbrio emocional

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você está pensando em fazer aquela fezinha neste sábado, vale dar uma olhada no céu antes. O dia 3 chega com uma combinação astrológica intensa: o Sol segue firme em Capricórnio, reforçando foco, disciplina e objetivos de longo prazo, enquanto a Lua transita por Câncer, ativando emoções, memória e instintos profundos.

Esse encontro cria um clima de contraste entre razão e sentimento. Em outras palavras: não adianta só calcular, ouvir o coração também pode fazer diferença. A seguir, confira o que os astros indicam para cada signo e os números que merecem atenção especial.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Assuntos ligados à casa e à família podem disputar espaço com obrigações profissionais. Resolver pendências rapidamente evita desgaste emocional ao longo do dia.
  • Números da sorte: 7, 22, 41

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Conversas fluem melhor e ideias práticas ganham força. Bom momento para organizar planos e pensar em pequenas mudanças financeiras.
  • Números da sorte: 5, 18, 33

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O dia pede atenção redobrada com gastos. Emoções podem influenciar decisões financeiras, vale agir com mais cautela.
  • Números da sorte: 12, 29, 54

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Com a Lua no seu signo, a sensibilidade fica à flor da pele. Confie na sua intuição, mas evite absorver problemas alheios.
  • Números da sorte: 2, 19, 47

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Antes de correr atrás de resultados, desacelere. Um momento de pausa ajuda a reorganizar pensamentos e emoções.
  • Números da sorte: 10, 36, 50

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Trocas com amigos e grupos rendem boas soluções. Sua visão prática pode ajudar alguém e abrir portas inesperadas.
  • Números da sorte: 8, 25, 44

  • Libra (23/09 a 22/10)
    O cenário favorece a vida profissional. Diplomacia e postura equilibrada chamam atenção de pessoas influentes.
  • Números da sorte: 14, 31, 58

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Vontade de aprender algo novo ou planejar mudanças futuras. Bom dia para refletir sobre propósito e caminhos pessoais.
  • Números da sorte: 9, 27, 60

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Transformações internas ganham força. Desapegar do que pesa, inclusive emoções antigas, pode trazer alívio imediato.
  • Números da sorte: 3, 17, 39

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Você está em evidência, mas os relacionamentos pedem atenção. Demonstrar afeto pode ser tão importante quanto cumprir metas.
  • Números da sorte: 11, 28, 45

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Hora de cuidar da rotina e do corpo. Pequenos ajustes no dia a dia fazem diferença a médio prazo.
  • Números da sorte: 6, 21, 55

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Criatividade, romance e sensibilidade em alta. Dedique tempo ao que te faz bem, inclusive projetos pessoais.
  • Números da sorte: 4, 23, 42

Se for apostar, lembre-se: astrologia é um guia e uma intuição bem alinhada nunca é demais.

