Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (3) impulsionam a sorte

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 06:00
Se você está pensando em fazer aquela fezinha neste sábado, vale dar uma olhada no céu antes. O dia 3 chega com uma combinação astrológica intensa: o Sol segue firme em Capricórnio, reforçando foco, disciplina e objetivos de longo prazo, enquanto a Lua transita por Câncer, ativando emoções, memória e instintos profundos.
Esse encontro cria um clima de contraste entre razão e sentimento. Em outras palavras: não adianta só calcular, ouvir o coração também pode fazer diferença. A seguir, confira o que os astros indicam para cada signo e os números que merecem atenção especial.
Se for apostar, lembre-se: astrologia é um guia e uma intuição bem alinhada nunca é demais.