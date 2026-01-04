Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 00:30
O Anjo da Guarda do dia 4 de janeiro direciona a energia para assuntos ligados a trabalho, emprego e vida profissional. Para três signos, o recado é claro: 2026 não pode começar repetindo comportamentos que travaram crescimento no ano anterior. O momento pede postura mais firme, responsabilidade com decisões e atenção às oportunidades que surgem de forma prática, não idealizada.
Virgem
Para Virgem, o recado fala de excesso de cobrança no trabalho. O Anjo da Guarda alerta que perfeccionismo pode estar se tornando um obstáculo, não uma qualidade. Ajustar expectativas, delegar e confiar mais no processo profissional será essencial para evoluir.
Capricórnio
O Anjo da Guarda indica que você precisa reconhecer o próprio valor profissional. Aceitar menos do que merece por medo de instabilidade pode atrasar seu crescimento. O dia favorece planejamento, revisão de metas e decisões ligadas a carreira. Organização agora evita frustração mais adiante.
Aquário
O Anjo da Guarda aponta necessidade de alinhamento entre o que você faz e o que acredita. Trabalhos que não fazem mais sentido tendem a pesar. O dia favorece reflexão sobre mudanças, cursos, novos projetos ou até redirecionamento de carreira. Ideias precisam começar a virar ação.
Mensagem do dia
O Anjo da Guarda do dia 4 de janeiro lembra que trabalho não é apenas obrigação, é construção de futuro. Escolhas profissionais feitas com consciência agora definem o ritmo e a estabilidade do ano inteiro.