NOVELA DAS 6

Dita aceita virar Doris River para salvar Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' neste sábado (3)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 16:00

Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo deste sábado (3) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções e decisões que vão impactar todos os personagens. Estela tenta despistar Míriam e afirma não ser filha da paciente, mantendo um segredo que pode vir à tona a qualquer momento.

Enquanto isso, Quinzinho garante a Cunegundes que não pretende mudar seu estilo de vida, e Maria Divina surpreende ao seduzir Zé dos Porcos. O clima esquenta quando Celso flagra Estela ao lado de Túlio. Pressionada, ela admite estar apaixonada, mas Celso mostra maturidade e promete esperar por ela.

Outros núcleos também ganham destaque: Olímpia se insinua para Adamo, deixando Margarida em alerta, e Carmem demonstra preocupação com as previsões feitas para Zulma. Determinado, Sabiá avisa Zenaide que enfrentará a sogra para ficar com ela.

O capítulo traz ainda revelações importantes. Túlio conta a Estela que o caso de Míriam é grave, e Candinho assume que, sem as joias de Anastácia, não tem dinheiro para salvar a fábrica. Diante da situação, Dita toma uma decisão difícil e aceita se transformar em Doris River para ajudar Candinho, selando um sacrifício que pode mudar seu destino.