Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dita aceita virar Doris River para salvar Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' neste sábado (3)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 16:00

Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo deste sábado (3) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções e decisões que vão impactar todos os personagens. Estela tenta despistar Míriam e afirma não ser filha da paciente, mantendo um segredo que pode vir à tona a qualquer momento.

Enquanto isso, Quinzinho garante a Cunegundes que não pretende mudar seu estilo de vida, e Maria Divina surpreende ao seduzir Zé dos Porcos. O clima esquenta quando Celso flagra Estela ao lado de Túlio. Pressionada, ela admite estar apaixonada, mas Celso mostra maturidade e promete esperar por ela.

Leia mais

Imagem - Salvador terá 22 pontos de queima de fogos no Réveillon; confira

Salvador terá 22 pontos de queima de fogos no Réveillon; confira

Imagem - 10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

Imagem - Sol em Aquário muda completamente a vida de 3 signos em janeiro

Sol em Aquário muda completamente a vida de 3 signos em janeiro

Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!'

Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Reprodução/Redes Sociais
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha
1 de 4
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha

Outros núcleos também ganham destaque: Olímpia se insinua para Adamo, deixando Margarida em alerta, e Carmem demonstra preocupação com as previsões feitas para Zulma. Determinado, Sabiá avisa Zenaide que enfrentará a sogra para ficar com ela.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

O capítulo traz ainda revelações importantes. Túlio conta a Estela que o caso de Míriam é grave, e Candinho assume que, sem as joias de Anastácia, não tem dinheiro para salvar a fábrica. Diante da situação, Dita toma uma decisão difícil e aceita se transformar em Doris River para ajudar Candinho, selando um sacrifício que pode mudar seu destino.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

Leia mais

Imagem - Influenciador e esposa pulam do 2º andar para fugir de incêndio e perdem animal de estimação

Influenciador e esposa pulam do 2º andar para fugir de incêndio e perdem animal de estimação

Imagem - Turista faz comentário polêmico e é rebatido por apresentador da TV Bahia: 'Perdeu a chance de ficar calado'

Turista faz comentário polêmico e é rebatido por apresentador da TV Bahia: 'Perdeu a chance de ficar calado'

Imagem - Pousada escolhida por Virginia Fonseca e Vini Jr. tem praia exclusiva e diárias que passam de R$ 15 mil; veja

Pousada escolhida por Virginia Fonseca e Vini Jr. tem praia exclusiva e diárias que passam de R$ 15 mil; veja

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Novelas Globo Rede Globo Globoplay Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Chega de adiar: Hoje (3 de janeiro) marca um dia de virada para 4 signos, e a ficha finalmente começa a cair

Chega de adiar: Hoje (3 de janeiro) marca um dia de virada para 4 signos, e a ficha finalmente começa a cair
Imagem - Jaques realiza sonho especial antes de ser preso em Dona de Mim

Jaques realiza sonho especial antes de ser preso em Dona de Mim
Imagem - Esse signo deixa o caos para trás e vive um ano mais tranquilo e confiante em 2026

Esse signo deixa o caos para trás e vive um ano mais tranquilo e confiante em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
01

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Imagem - Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar
02

Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar

Imagem - Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro
03

Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro

Imagem - Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada
04

Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada