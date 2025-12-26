Acesse sua conta
Influenciador e esposa pulam do 2ª andar para fugir de incêndio e perdem animal de estimação

Fogo começou na madrugada do dia 25 e se espalhou rapidamente pela residência de Rafael Rey

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 15:00

Lutador e influenciador Rafael Rey e esposa pulam do 2º andar de casa para escapar de incêndio
Lutador e influenciador Rafael Rey e esposa pulam do 2º andar de casa para escapar de incêndio Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A madrugada de Natal terminou em desespero para o influenciador digital e atleta Rafael Rey, conhecido nas redes como Rey Physique. A casa onde ele mora, em Piracicaba, no interior de São Paulo, foi atingida por um incêndio enquanto ele e a esposa dormiam. Para escapar das chamas, o casal precisou pular do segundo andar do imóvel.

O fogo começou nas primeiras horas da manhã de quinta-feira (25) e se espalhou rapidamente. Segundo Rafael, o cheiro forte de fumaça foi o que fez os dois acordarem a tempo. Em poucos minutos, parte da casa já estava tomada pelo incêndio, sem possibilidade de saída pelas escadas.

“Achamos que não iríamos conseguir sair. Foi pânico total. Pulei pensando que podia morrer, mas precisava salvar minha esposa”, relatou o influenciador em vídeos publicados nas redes sociais, visivelmente abalado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 8h30. Nove agentes e quatro viaturas foram deslocados até o endereço, na Rua João Conrado Schmidt. Quando as equipes chegaram, o casal já estava do lado de fora. As chamas foram controladas e o local foi isolado para garantir a segurança.

Rafael contou que o foco do incêndio começou na sala de cinema da casa, localizada no piso superior. Em um dos vídeos, ele mostra o ponto exato de onde precisaram saltar para fugir do fogo. “As chamas estavam logo abaixo da gente. Não tinha outra saída”, disse.

Além dos danos materiais, o incêndio deixou uma perda dolorosa: a papagaia do casal não resistiu. Outros animais que estavam na residência precisaram ser levados para atendimento veterinário por causa da inalação de fumaça.

Atleta profissional de fisiculturismo na categoria Men’s Physique e criador de conteúdo com quase um milhão de seguidores, Rafael Rey também atua como gamer e tem contrato com o Flamengo eSports. Nas redes, ele recebeu uma onda de mensagens de apoio de fãs e amigos.

Apesar do susto e das perdas, Rafael agradeceu por estar vivo. “O mais importante é que conseguimos sair com vida. O resto a gente reconstrói”, afirmou.

