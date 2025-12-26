ASTROLOGIA

Atenção: Lua em Áries cobra atitudes e decisões que não podem mais ser adiadas de 3 signos (26 de dezembro)

O Universo acelera os movimentos e marca uma virada poderosa

Se você acordou inquieto nesta sexta-feira, 26 de dezembro, não é impressão. O céu muda de ritmo com a entrada da Lua em Áries, ativando uma energia de ação imediata, coragem e, principalmente, impaciência com tudo o que está parado. Depois da sensibilidade intensa do Natal, o Universo agora quer movimento.

Esse é um dia em que o céu não aceita desculpas. A Lua ariana pressiona escolhas, expõe vontades reprimidas e faz com que situações travadas peçam uma resposta rápida. Para muitos signos, a sensação será clara: ou você age, ou a vida empurra.

Os signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário) sentem um verdadeiro despertar energético. Já os signos de Água podem se sentir mais sobrecarregados emocionalmente, precisando proteger seus limites. O segredo do dia é canalizar a impulsividade em ação consciente, não em conflito.