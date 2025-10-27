ASTROLOGIA

Reviravolta e dinheiro inesperado: veja quais signos terão sorte nesta segunda (27)

Movimentos de Mercúrio e Urano favorecem ganhos financeiros e surpresas positivas para alguns signos

Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 07:30

Signos e universo Crédito: Shutterstock/Reprodução

A semana começa com boas notícias para quem acredita nas energias do universo. Segundo a astrologia, esta segunda-feira (27) promete surpresas financeiras e mudanças de rota em várias áreas da vida. A influência de Urano, planeta das reviravoltas, combinada à energia de Mercúrio, traz oportunidades inesperadas de ganhos e transformações pessoais.

Confira os signos que podem receber um “presente do destino” hoje:

Touro

Urano, que está em Touro, movimenta o setor financeiro dos nativos. É dia de boas notícias relacionadas a dinheiro, pode vir um pagamento atrasado, um bônus ou até uma oportunidade de renda extra. Aproveite o momento, mas mantenha os pés no chão.

Leão

As estrelas apontam para uma reviravolta positiva no trabalho. Um projeto antigo pode finalmente render frutos ou alguém importante pode reconhecer seu talento. O dinheiro vem acompanhado de reconhecimento e visibilidade.

Escorpião

O dia traz chances de virada inesperada, e pode ser no campo profissional. Parcerias e contratos tendem a favorecer o signo, com ganhos vindos de lugares improváveis. A intuição será o guia ideal para decidir onde investir energia.

Capricórnio

Boas oportunidades no ambiente corporativo ou com novos clientes. Um dinheiro que parecia perdido pode retornar, e há indícios de crescimento a médio prazo. A segunda-feira marca o início de um novo ciclo financeiro.

Peixes