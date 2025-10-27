ASTROLOGIA

A sorte volta a brilhar para três signos nesta semana decisiva entre 27 de outubro e 2 de novembro

Depois de um período de espera, o universo finalmente começa a recompensar quem não desistiu

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 03:00

Signos e universo Crédito: Shutterstock/Reprodução

A partir desta segunda-feira, dia 27 de outubro, até o domingo, dia 2 de novembro, a energia da sorte volta a circular com força. É uma semana que convida à confiança, à coragem e à abertura para o novo. Três signos, em especial, sentirão o vento mudar a favor: as oportunidades se alinham, portas se abrem e o destino começa a recompensar quem manteve a fé no processo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries:

Prepare-se para uma fase em que o universo começa a conspirar a seu favor. A comunicação, os contatos e os novos caminhos profissionais ganham destaque, e você pode sentir que está, enfim, no rumo certo. É um período de movimento, mas também de aprendizado - a vida vai pedir que você desacelere antes de tomar decisões importantes. Use os próximos dias para revisar planos e entender o que realmente faz sentido para o seu crescimento. A sorte está no ar, mas ela exige que você caminhe junto, com confiança e discernimento.

Dica cósmica: evite agir por impulso. O tempo certo das coisas é o seu maior aliado nesta semana.

Gêmeos:

A nova semana chega para acender sua inspiração e mostrar que a sorte também nasce das escolhas certas. Um ciclo mais leve se inicia, com possibilidades de sucesso e reconhecimento em áreas que tocam o seu propósito. A energia favorece quem segue o coração, mesmo que isso signifique mudar de rumo. Suas ideias ganham força, e você perceberá que o universo está abrindo espaço para você viver de acordo com quem é, não com o que esperam de você.

Dica cósmica: escreva três intenções claras para esta semana e leia-as em voz alta todos os dias pela manhã.

Peixes:

O universo está prestes a confirmar o que você já vinha pressentindo: a maré virou. Esta é uma semana de ação e manifestação — o momento de transformar sonhos em planos concretos. Seu poder criativo e intuitivo está ampliado, e tudo o que for iniciado agora pode trazer resultados surpreendentes nos próximos meses. O segredo está em agir com fé: não basta desejar, é hora de se mover. Cada passo dado com coragem será guiado pela sorte.

Dica cósmica: mantenha perto de você um objeto que simbolize o seu maior sonho - ele servirá como âncora e lembrete do seu propósito.