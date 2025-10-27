Acesse sua conta
A sorte volta a brilhar para três signos nesta semana decisiva entre 27 de outubro e 2 de novembro

Depois de um período de espera, o universo finalmente começa a recompensar quem não desistiu

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 03:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Shutterstock/Reprodução

A partir desta segunda-feira, dia 27 de outubro, até o domingo, dia 2 de novembro, a energia da sorte volta a circular com força. É uma semana que convida à confiança, à coragem e à abertura para o novo. Três signos, em especial, sentirão o vento mudar a favor: as oportunidades se alinham, portas se abrem e o destino começa a recompensar quem manteve a fé no processo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Imagem - Três signos entram em uma semana de prosperidade e conquistas financeiras entre 27 de outubro e 2 de novembro

Três signos entram em uma semana de prosperidade e conquistas financeiras entre 27 de outubro e 2 de novembro

Áries:

Prepare-se para uma fase em que o universo começa a conspirar a seu favor. A comunicação, os contatos e os novos caminhos profissionais ganham destaque, e você pode sentir que está, enfim, no rumo certo. É um período de movimento, mas também de aprendizado - a vida vai pedir que você desacelere antes de tomar decisões importantes. Use os próximos dias para revisar planos e entender o que realmente faz sentido para o seu crescimento. A sorte está no ar, mas ela exige que você caminhe junto, com confiança e discernimento.

Dica cósmica: evite agir por impulso. O tempo certo das coisas é o seu maior aliado nesta semana.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Gêmeos:

A nova semana chega para acender sua inspiração e mostrar que a sorte também nasce das escolhas certas. Um ciclo mais leve se inicia, com possibilidades de sucesso e reconhecimento em áreas que tocam o seu propósito. A energia favorece quem segue o coração, mesmo que isso signifique mudar de rumo. Suas ideias ganham força, e você perceberá que o universo está abrindo espaço para você viver de acordo com quem é, não com o que esperam de você.

Dica cósmica: escreva três intenções claras para esta semana e leia-as em voz alta todos os dias pela manhã.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Peixes:

O universo está prestes a confirmar o que você já vinha pressentindo: a maré virou. Esta é uma semana de ação e manifestação — o momento de transformar sonhos em planos concretos. Seu poder criativo e intuitivo está ampliado, e tudo o que for iniciado agora pode trazer resultados surpreendentes nos próximos meses. O segredo está em agir com fé: não basta desejar, é hora de se mover. Cada passo dado com coragem será guiado pela sorte.

Dica cósmica: mantenha perto de você um objeto que simbolize o seu maior sonho - ele servirá como âncora e lembrete do seu propósito.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

