Três signos entram em uma semana de prosperidade e conquistas financeiras entre 27 de outubro e 2 de novembro

Semana traz chances reais de crescimento e estabilidade para quem souber agir com foco e estratégia

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 05:00

Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock/Reprodução

Nesta semana entre 27 de outubro e 2 de novembro, o universo favorece decisões financeiras maduras e atitudes que garantem segurança a longo prazo. É hora de ajustar prioridades, rever gastos e abrir espaço para novas oportunidades de crescimento. Três signos, em especial, podem viver uma virada positiva nos próximos dias, com ganhos, reconhecimento e mais equilíbrio entre o que têm e o que desejam construir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos:

Você começa a semana com o vento a favor - e o melhor: sem precisar forçar nada. A sorte financeira se aproxima de forma natural, impulsionada por boas conexões e pela sua capacidade de enxergar oportunidades antes dos outros. É um ótimo momento para revisar projetos e colocar em prática ideias antigas que podem render retorno. Um contato inesperado pode abrir portas profissionais ou indicar caminhos mais rentáveis. Mesmo que o ritmo pareça leve, as recompensas virão. Sua missão é confiar no fluxo e manter-se aberto ao novo - o universo está pronto para surpreender.

Dica cósmica: anote seus planos financeiros em um papel e mantenha-o na carteira durante a semana.

Libra:

A semana traz uma energia poderosa de reestruturação e independência financeira. É tempo de agir com propósito, valorizar o próprio talento e buscar o retorno que você merece. Mudanças no trabalho, seja uma nova função, uma proposta externa ou até uma reorganização de rotina, podem gerar ganhos duradouros. Além do aspecto material, essa fase também pede equilíbrio emocional: dinheiro e bem-estar caminham juntos. Ao tomar decisões com calma e consciência, você conquista não só estabilidade, mas também uma sensação genuína de segurança interior.

Dica cósmica: acenda uma vela verde no domingo (26) à noite e mentalize prosperidade constante.

Escorpião:

Prepare-se para uma semana de expansão. O universo abre caminhos para ganhos, acordos vantajosos e avanços profissionais que estavam estagnados. Sua intuição estará afiada, confie nela antes de tomar decisões importantes. Mudanças podem acontecer de forma rápida, como um novo projeto, uma proposta de parceria ou até uma reorganização financeira que traz alívio. O segredo está em estar disposto a se adaptar e investir no que tem potencial real de crescimento. Este é o momento de agir estrategicamente, pensando no futuro e não apenas no presente.

Dica cósmica: mantenha uma pedra citrino próxima à mesa de trabalho para atrair prosperidade.