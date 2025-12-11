Acesse sua conta
Any Awuada revela resultado do DNA da filha após polêmica envolvendo Neymar

Influenciadora diz que novo exame confirma paternidade com 99,99% e desabafa sobre meses de especulação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 21:17

Any Awuada confirma paternidade  com exame de 99,99% e desabafa sobre especulação Crédito: Reprodução

A influenciadora Any Awuada voltou ao centro das atenções nesta quinta-feira (11) ao divulgar o resultado do exame de DNA da filha, nascida em novembro. A criadora de conteúdo, que ganhou notoriedade após afirmar ter vivido um encontro íntimo com Neymar Jr. durante uma festa privada em Araçoiaba da Serra, decidiu abrir o envelope e compartilhar o momento com seus seguidores.

No vídeo, Any aparece emocionada ao contar que este foi o primeiro teste realizado com o bebê já nascido. O exame anterior, feito ainda durante a gestação, havia dado negativo. Agora, segundo ela, a confirmação veio com força total. “Eu carreguei por muito tempo o peso nas costas. Parecia que eu era louca, que eu não sabia quem era o pai da minha filha. Sempre soube. Ter um positivo aqui na minha mão é como se tirasse um peso das minhas costas”, disse entre lágrimas.

Any Awuada e Neymar por Reprodução

A influenciadora mostrou o laudo, apenas escondendo o nome do suposto pai. O documento confirma paternidade com probabilidade de 99,99%. “Isso tem muita importância para mim. Apesar de todas as brincadeiras que fazem, é sobre a vida da minha filha”, completou.

O caso ganhou repercussão nacional em março, quando Any detalhou publicamente o suposto encontro com Neymar em uma festa com celulares confiscados e presença de convidados selecionados. A assessoria do jogador negou que ele estivesse no evento, mas a história alimentou semanas de especulação. Pouco depois, ela anunciou a gravidez sem identificar o pai, o que ampliou ainda mais o interesse do público.

Com o resultado agora confirmado, a influenciadora afirma que sente alívio após meses de pressão e desconfiança. O nome do pai, no entanto, segue em sigilo.

