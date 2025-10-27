NOVOS RUMOS

‘A Fazenda 17’: participante vence a Prova de Fogo e promete reviravolta no jogo

Disputa com tema egípcio colocou dois peões na Baia; dinâmica será exibida na íntegra nesta segunda (27).

Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 06:48

Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' Crédito: Antonio Chahestian/Record

A disputa da Prova de Fogo movimentou o domingo (26) em A Fazenda 17. Apenas três peões tiveram chance de competir: Matheus Martins, Walério Araújo e Martina Sanzi. A prova, inspirada no tema Egito, testou a coordenação e o trabalho em equipe dos participantes, que precisaram equilibrar bolas em um cesto e envolver o capitão em faixas, como uma “múmia”.

Após uma disputa acirrada, Martina Sanzi saiu vitoriosa, conquistando o Lampião do Poder, que será essencial na formação da próxima roça. Com o resultado, Matheus e Walério foram automaticamente enviados para a Baia, acompanhados por Tamires Assis e Créo Kellab.

Nos bastidores, a fazendeira da semana, Michelle Barros, evitou revelar sua indicação à roça, afirmando que aguardaria o desfecho da Prova de Fogo antes de decidir. Enquanto isso, Toninho Tornado e Shia Phoenix especularam sobre alianças e possíveis votos, dando início a uma nova rodada de tensão dentro da sede.