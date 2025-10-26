Acesse sua conta
Saory acusa Record de proteger Michelle após punição em 'A Fazenda 17'

Influenciadora se revoltou ao ser penalizada por entrar no banheiro com Duda e disse sofrer tratamento desigual no reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 08:07

Saory reclama de punição e cita favorecimento em "A Fazenda 17" Crédito: Reprodução/Record

A madrugada foi tensa em A Fazenda 17. Após ser punida pela produção por ter entrado no banheiro reservado com Duda, Saory Cardoso desabafou e acusou a Record TV de proteger Michelle Heiden dentro do reality. A influenciadora afirmou que a emissora estaria aplicando regras diferentes para os peões.

“Eu entrei no reservado com a Duda achando que iam dar um aviso, igual fizeram com a Michelle e o Shia. Achei que seria só um toque, não uma punição direta”, reclamou Saory, que acabou ficando 72 horas sem poder usar o chuveiro da sede, além de não poder aquecer água nos fogões nem na lenha.

Tamires Assis e Dudu Camargo tentaram acalmar a colega, mas o clima continuou tenso. “O povo do sofá só quer um motivo. Tudo eles se irritam pra ter motivo de voto”, disse Tamires. Dudu completou: “Na hora da votação vão falar: ‘tivemos duas punições por causa de uma pessoa, e o nome dela é Saory’.”

A influenciadora, visivelmente abalada, afirmou estar sendo perseguida dentro do jogo. “Comigo eles não avisam nada. Por que com o Shia e a Michelle avisaram? Engraçado! A Duda sussurra todo dia e não dão punição. Comigo é sempre diferente”, desabafou.

