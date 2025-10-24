NOVA FASE

Thais Carla exibe corpo após perder 75 kg e fala sobre excesso de pele: 'Incomoda, mas faz parte'

Influenciadora mostrou o resultado da bariátrica e revelou planos para cirurgias reparadoras

Heider Sacramento

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 11:22

Thais Carla fala sobre o corpo após perder 75 kg Crédito: Reprodução

A dançarina e influenciadora Thais Carla compartilhou com os seguidores um vídeo mostrando como está o corpo após perder 75 quilos desde que passou por uma cirurgia bariátrica, em abril deste ano. Realista e sem filtros, ela abriu o jogo sobre as transformações e os desafios do pós-operatório.

“Meu rosto está mais definido, minhas covinhas estão aparecendo mais e está afinando bastante. Só não caiu mais porque estou fazendo colágeno”, contou Thais, que também revelou ter feito botox e preenchimento labial. Ela ainda falou sobre a queda de cabelo após a cirurgia, dizendo que está se recuperando com o uso de mega hair.

A influenciadora mostrou as pernas e comentou sobre o excesso de pele e os planos para as cirurgias reparadoras. “As coxas estão bem moles, mas ganhei bastante massa magra. Quando eu operar, vai estar bem marcado já. Sempre tive a perna grudada, quero ver como vai ser depois da cirurgia sem isso”, brincou.

Thais Carla antes e depois da bariátrica 1 de 14

Sobre o abdômen e os seios, Thais foi sincera: “Caiu tudo, ainda mais depois de dois filhos e da amamentação. Minha barriga está mole, normal. A única coisa que me incomoda é quando eu estou dançando, porque ela fica batendo. Mas é um corpo que contou minha história e minha resistência.”