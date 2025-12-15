NOVELA DAS 6

Túlio enfrenta Celso e Zulma jura vingança em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (15)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 16:00

Celso (Rainer Cadete) e Túlio (Cadu Libonati) em "Êta Mundo Melhor!" Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta segunda-feira (15) promete fortes emoções. A novela das seis, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.

Disposto a lutar por seus sentimentos, Túlio deixa claro para Celso que não pretende abrir mão de Estela, o que acaba resultando em um confronto direto entre os dois. O clima esquenta e a rivalidade ganha novos contornos.

Enquanto isso, Quincas tenta dar um passo importante em sua vida pessoal. Ele garante a Sônia que está decidido a mudar, afirmando que quer assumir responsabilidades e cuidar do filho que os une. A conversa deixa Sônia mexida e levanta suspeitas: Margarida começa a desconfiar de uma possível gravidez.

Candinho e Dita vivem um raro momento de felicidade, celebrando a harmonia familiar ao lado de Joaquim e Samir. No entanto, nem tudo é tranquilidade: Candinho conversa com Zulma sobre o futuro do menino, sem imaginar que ela guarda sentimentos nada nobres.

Nos bastidores da fábrica, Celso avisa a Araújo que não aceitará a proposta feita pela Baronesa/Sandra, mostrando que o embate entre eles está longe do fim. Já Dita procura Sandra em busca de apoio para gravar seu disco na rádio de Ernesto, apostando em uma nova fase profissional.

Outros conflitos também ganham destaque: Araújo questiona Lúcio sobre sua postura com Haydée, enquanto Tamires se anima com as ideias de Cunegundes. Mas o momento mais tenso fica por conta de Zulma, que, tomada pelo ressentimento, jura vingança contra Candinho.