CIFRAS MILIONÁRIAS

Quanto ganha um influenciador no Brasil? Valores chegam a R$ 180 mil por post

Estudo revela que criadores de conteúdo no país estão entre os mais bem pagos do mundo

Heider Sacramento

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 08:11

Estudo mostra que valores chegam a R$ 180 mil por ação publicitária Crédito: Reprodução

O poder dos influenciadores brasileiros nunca esteve tão em alta, e os números comprovam. Um levantamento divulgado pela Forbes Brasil aponta que o valor pago por marcas a criadores de conteúdo no país pode alcançar R$ 180 mil por ação, enquanto a média geral é de R$ 34 mil. O estudo considera o pagamento por campanhas que envolvem publicações no feed e stories, ou ações pontuais com divulgação de produtos e serviços.

De acordo com a pesquisa, o cachê cresce conforme o alcance do perfil. Quem tem até 10 mil seguidores recebe cerca de R$ 7,2 mil por parceria, enquanto influenciadores na faixa de 100 mil a 1 milhão chegam a R$ 24 mil. Já os criadores com mais de 5 milhões de seguidores podem embolsar R$ 78 mil, e os grandes nomes da internet ultrapassam facilmente a casa dos R$ 180 mil por campanha.

Veja quanto os influenciadores brasileiros faturam nas redes sociais 1 de 8

O CORREIO fez uma simulação com base nos dados divulgados pela Forbes Brasil sobre o mercado de influência digital, e os números impressionam. Usando as médias de valor por postagem, que vão de cerca de R$ 7 mil para microinfluenciadores até R$ 180 mil para quem tem mais de 10 milhões de seguidores, a reportagem calculou quanto nomes como Anitta, Virgínia Fonseca, Whindersson Nunes e Tatá Werneck poderiam faturar por mês apenas com posts patrocinados. A conta considera uma média de quatro campanhas mensais, revelando o tamanho do poder, e do lucro, que as redes sociais movimentam hoje.

De acordo com as estimativas, Anitta, com seus 63 milhões de seguidores, pode embolsar até R$ 720 mil por mês. Whindersson Nunes e Tatá Werneck, que têm cerca de 57 e 56 milhões de seguidores respectivamente, ficam logo atrás, com ganhos mensais entre R$ 600 mil e R$ 720 mil. Já Virgínia Fonseca, uma das influenciadoras mais populares do país, chega perto dos R$ 700 mil mensais só com publicidades.

Na Bahia, os influenciadores também movimentam cifras altas. Lore Improta, Léo Santana e Sthe Matos podem faturar até R$ 720 mil por mês com posts patrocinados, segundo estimativas baseadas em dados da Forbes Brasil. Já Davi Brito, campeão do BBB 24, alcançaria cerca de R$ 96 mil mensais.

Especialistas ouvidos pela publicação avaliam que o marketing de influência passou por uma transformação significativa nos últimos anos. Hoje, o trabalho desses profissionais vai muito além dos posts patrocinados. A nova tendência é que os influenciadores atuem também como empreendedores e cocriadores de marcas, participando do desenvolvimento de produtos, estratégias e até sociedades em negócios.

O estudo ainda destaca que as redes sociais deixaram de ser apenas vitrines de publicidade e se tornaram ferramentas de monetização múltipla. Cursos, assinaturas exclusivas, vendas em live commerce e produtos licenciados são algumas das novas fontes de renda que têm impulsionado o setor.