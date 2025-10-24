Quanto ganha um influenciador no Brasil? Valores chegam a R$ 180 mil por post

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 08:11
O poder dos influenciadores brasileiros nunca esteve tão em alta, e os números comprovam. Um levantamento divulgado pela Forbes Brasil aponta que o valor pago por marcas a criadores de conteúdo no país pode alcançar R$ 180 mil por ação, enquanto a média geral é de R$ 34 mil. O estudo considera o pagamento por campanhas que envolvem publicações no feed e stories, ou ações pontuais com divulgação de produtos e serviços.
De acordo com a pesquisa, o cachê cresce conforme o alcance do perfil. Quem tem até 10 mil seguidores recebe cerca de R$ 7,2 mil por parceria, enquanto influenciadores na faixa de 100 mil a 1 milhão chegam a R$ 24 mil. Já os criadores com mais de 5 milhões de seguidores podem embolsar R$ 78 mil, e os grandes nomes da internet ultrapassam facilmente a casa dos R$ 180 mil por campanha.
Veja quanto os influenciadores brasileiros faturam nas redes sociais
O CORREIO fez uma simulação com base nos dados divulgados pela Forbes Brasil sobre o mercado de influência digital, e os números impressionam. Usando as médias de valor por postagem, que vão de cerca de R$ 7 mil para microinfluenciadores até R$ 180 mil para quem tem mais de 10 milhões de seguidores, a reportagem calculou quanto nomes como Anitta, Virgínia Fonseca, Whindersson Nunes e Tatá Werneck poderiam faturar por mês apenas com posts patrocinados. A conta considera uma média de quatro campanhas mensais, revelando o tamanho do poder, e do lucro, que as redes sociais movimentam hoje.
De acordo com as estimativas, Anitta, com seus 63 milhões de seguidores, pode embolsar até R$ 720 mil por mês. Whindersson Nunes e Tatá Werneck, que têm cerca de 57 e 56 milhões de seguidores respectivamente, ficam logo atrás, com ganhos mensais entre R$ 600 mil e R$ 720 mil. Já Virgínia Fonseca, uma das influenciadoras mais populares do país, chega perto dos R$ 700 mil mensais só com publicidades.
Na Bahia, os influenciadores também movimentam cifras altas. Lore Improta, Léo Santana e Sthe Matos podem faturar até R$ 720 mil por mês com posts patrocinados, segundo estimativas baseadas em dados da Forbes Brasil. Já Davi Brito, campeão do BBB 24, alcançaria cerca de R$ 96 mil mensais.
Especialistas ouvidos pela publicação avaliam que o marketing de influência passou por uma transformação significativa nos últimos anos. Hoje, o trabalho desses profissionais vai muito além dos posts patrocinados. A nova tendência é que os influenciadores atuem também como empreendedores e cocriadores de marcas, participando do desenvolvimento de produtos, estratégias e até sociedades em negócios.
O estudo ainda destaca que as redes sociais deixaram de ser apenas vitrines de publicidade e se tornaram ferramentas de monetização múltipla. Cursos, assinaturas exclusivas, vendas em live commerce e produtos licenciados são algumas das novas fontes de renda que têm impulsionado o setor.
Para os analistas, o cenário brasileiro mostra que a influência digital se consolidou como uma indústria em crescimento acelerado. O desafio agora, segundo eles, é manter a autenticidade e acompanhar a velocidade com que surgem novas plataformas e comportamentos do público.