Após o nascimento da 2ª filha, Bruna Biancardi estreia em nova carreira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 10:28
Três meses depois de dar à luz Mel, sua segunda filha com Neymar, Bruna Biancardi já mira novos horizontes além da maternidade. A influenciadora está prestes a estrear como youtuber, com um projeto que mistura entrevistas, variedades e lifestyle.
O piloto foi gravado na mansão do jogador em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, cenário que servirá de palco para o futuro talk-show. A produção contou com ajustes de roteiro, convidados e formato da primeira temporada, acompanhados de perto por Mavie e Mel, filhas da influenciadora.
Bruna Biancardi, Neymar e filhas
Inicialmente pensado para abordar a maternidade, público majoritário de Bruna na internet, o programa ganhou foco mais amplo, incluindo temas femininos e conteúdo para jovens. Entre os convidados já confirmados está a cantora Ana Castela.
O projeto, que já vinha sendo planejado antes da segunda gravidez, marca o início da consolidação de Bruna no mundo digital, mostrando que a influenciadora quer mais que os holofotes da maternidade: busca espaço como apresentadora e criadora de conteúdo.