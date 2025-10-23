NOVOS PROJETOS

Após o nascimento da 2ª filha, Bruna Biancardi estreia em nova carreira

Três meses após o nascimento de Mel com Neymar, influenciadora grava piloto de talk-show

Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 10:28

Neymar e Bruna Biancardi com as filhas, Mavie e Mel Crédito: Reprodução/Instagram

Três meses depois de dar à luz Mel, sua segunda filha com Neymar, Bruna Biancardi já mira novos horizontes além da maternidade. A influenciadora está prestes a estrear como youtuber, com um projeto que mistura entrevistas, variedades e lifestyle.

O piloto foi gravado na mansão do jogador em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, cenário que servirá de palco para o futuro talk-show. A produção contou com ajustes de roteiro, convidados e formato da primeira temporada, acompanhados de perto por Mavie e Mel, filhas da influenciadora.

Inicialmente pensado para abordar a maternidade, público majoritário de Bruna na internet, o programa ganhou foco mais amplo, incluindo temas femininos e conteúdo para jovens. Entre os convidados já confirmados está a cantora Ana Castela.