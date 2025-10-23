JUSTIÇA

Após perder processo para Felipe Neto, Antonia Fontenelle tem 30 dias para retornar ao Brasil e cumprir pena

Influenciadora, que mora nos EUA, foi condenada por difamação contra Felipe Neto

Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 08:50

Antonia Fontenelle precisa voltar ao Brasil em 30 dias para iniciar serviços comunitários Crédito: Reprodução

Antonia Fontenelle terá que retornar ao Brasil em até 30 dias para iniciar a prestação de serviços comunitários, conforme decisão da Vara de Execução de Medidas Alternativas do Rio de Janeiro, assinada pelo juiz Gustavo Gomes Kalil em 17 de outubro. A informação foi divulgada pelo site F5 da Folha de S. Paulo.

A pena remonta a 2022, quando a influenciadora foi condenada a um ano e um mês de prisão por difamação, calúnia e injúria contra Felipe Neto, após comentários polêmicos feitos em uma live. Segundo o tribunal, pedidos da defesa para suspender temporariamente a pena foram negados. O documento também alerta que a não comprovação do início dos serviços dentro do prazo poderá transformar a pena em prisão.

O juiz ainda determinou à Polícia Federal que informe os registros de entrada e saída de Antonia no país nos últimos cinco anos.

Defesa e posicionamento

Por meio de seu advogado, Antonia disse ao F5 da Folha de S. Paulo, que Felipe Neto teria feito “assédio processual”. A defesa afirma que houve vazamento seletivo de informações e que diversos pedidos da influenciadora já foram aceitos.