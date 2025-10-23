TELEVISÃO

Quando William Bonner vai deixar a bancada do Jornal Nacional?

Apresentador embarca para o exterior com a esposa e os filhos antes de estrear no ‘Globo Repórter’ em 2025

Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 07:06

William Bonner se despede do Jornal Nacional após quase três décadas Crédito: Reprodução/TV Globo

William Bonner já tem planos definidos para o período de descanso que vai tirar após deixar o Jornal Nacional. O jornalista se despede da bancada do principal telejornal da Globo no dia 3 de novembro, encerrando um ciclo de 29 anos, e só estreia no Globo Repórter no primeiro trimestre de 2026.

Em entrevista ao gshow, Bonner contou que vai aproveitar as férias viajando com a esposa, Natasha Dantas, e seus filhos, que moram fora do país.“Parte vai ser ao lado de dois dos meus filhos, que estão no exterior. A gente vai fazer uma viagem para encontrá-los no início de dezembro. Uma parte vou dedicar a fazer nada, a dar uma descansada. Mas já tenho viagens marcadas para fora do Brasil e aqui dentro também”, revelou.

O jornalista disse ainda que quer usar o tempo livre para relaxar e renovar as energias antes da nova fase profissional.“Tenho muita coisa para fazer até lá. Vou dar uma bela diversificada nas atividades para chegar com a cabeça oxigenada e começar o trabalho no ano que vem”, contou.

Animado com a nova função, Bonner garantiu que está motivado com o futuro:“Estou superestimulado com esse momento novo da minha carreira. Tenho certeza de que vou me divertir muito mais daqui por diante. Estou com ótimas perspectivas para o ano que vem.”