Saiba quando e como será a estreia de William Bonner no Globo Repórter

Jornalista deixará o Jornal Nacional após quase três décadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 14:19

William Bonner no Jornal Nacional desta quarta-feira (6)
William Bonner no Jornal Nacional Crédito: Reprodução / Globoplay

Depois de anunciar que vai deixar o "Jornal Nacional" em novembro, após quase três décadas à frente da atração, William Bonner já sabe quando irá estrear no "Globo Repórter". A previsão é que o jornalista comande pela primeira vez o programa no dia 20 de fevereiro de 2026, em Nova York. 

As informações foram divulgadas pela coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias. Segundo a publicação, a proposta será mostrar um novo olhar sobre a metrópole que nunca dorme. As reportagens serão conduzidas por Nilson Klava, com Bonner apresentando diretamente da Big Apple.

A chegada ao "Globo Repórter" marca uma mudança significativa na carreira do jornalista, que deixará o "JN" após 29 anos à frente da bancada do principal telejornal do país. Ele ficará no comando do programa até novembro, quando Cesar Tralli assumirá o posto ao lado de Renata Vasconcellos.

Bonner acumula 29 anos como apresentador e 26 anos também como editor-chefe do "JN", sendo o âncora com mais tempo à frente da bancada na história do jornal. Ele se juntará a Sandra Annenberg na apresentação do "Globo Repórter" - um programa que o jornalista nunca havia feito. Ele já passou pelo "Jornal da Globo", "Jornal Hoje", "Fantástico" e, claro, o "Jornal Nacional".

