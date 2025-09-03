Saiba quando e como será a estreia de William Bonner no Globo Repórter

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 14:19
Depois de anunciar que vai deixar o "Jornal Nacional" em novembro, após quase três décadas à frente da atração, William Bonner já sabe quando irá estrear no "Globo Repórter". A previsão é que o jornalista comande pela primeira vez o programa no dia 20 de fevereiro de 2026, em Nova York.
As informações foram divulgadas pela coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias. Segundo a publicação, a proposta será mostrar um novo olhar sobre a metrópole que nunca dorme. As reportagens serão conduzidas por Nilson Klava, com Bonner apresentando diretamente da Big Apple.
William Bonner e Sandra Annenberg
A chegada ao "Globo Repórter" marca uma mudança significativa na carreira do jornalista, que deixará o "JN" após 29 anos à frente da bancada do principal telejornal do país. Ele ficará no comando do programa até novembro, quando Cesar Tralli assumirá o posto ao lado de Renata Vasconcellos.
Bonner acumula 29 anos como apresentador e 26 anos também como editor-chefe do "JN", sendo o âncora com mais tempo à frente da bancada na história do jornal. Ele se juntará a Sandra Annenberg na apresentação do "Globo Repórter" - um programa que o jornalista nunca havia feito. Ele já passou pelo "Jornal da Globo", "Jornal Hoje", "Fantástico" e, claro, o "Jornal Nacional".