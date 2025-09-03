Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

William Bonner terá corte milionário no salário após deixar o Jornal Nacional; valor chama atenção

William Bonner deixará a bancada em novembro e terá como substituto o jornalista César Tralli

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:14

William Bonner deixa o JN após 29 anos
William Bonner deixa o JN após 29 anos Crédito: Sergio Zalis/TV Globo

A saída de William Bonner do Jornal Nacional após quase 30 anos marcou o início de uma nova fase em sua carreira. O anúncio oficial foi feito no dia 1º de setembro e surpreendeu os telespectadores, não apenas pelo adeus ao telejornal mais assistido do país, mas também pela revelação de que o jornalista terá uma drástica redução salarial.

De acordo com o colunista André Romano, do portal O Tempo, Bonner, que atualmente recebe cerca de R$ 900 mil mensais somando as funções de apresentador e editor-chefe do JN, passará a ganhar R$ 200 mil quando migrar para o Globo Repórter em 2026. A mudança representa uma queda de 78% em seus rendimentos, mas ainda mantém o jornalista entre os profissionais mais bem pagos da TV brasileira.

Leia mais

Imagem - Vira-lata caramelo anda 12 km sozinho para se despedir do tutor em velório

Vira-lata caramelo anda 12 km sozinho para se despedir do tutor em velório

Imagem - Quem é Natasha Dantas, esposa de William Bonner que mudou de carreira aos 55 anos

Quem é Natasha Dantas, esposa de William Bonner que mudou de carreira aos 55 anos

Imagem - Suco natural de Ivete Sangalo vira aliado no pré-treino; saiba como fazer

Suco natural de Ivete Sangalo vira aliado no pré-treino; saiba como fazer

A decisão de deixar o comando do Jornal Nacional não foi repentina. O próprio Bonner explicou, durante a edição de segunda-feira (01), que vinha amadurecendo a ideia desde a pandemia.

“É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vou tentar resumir. Essa decisão vem de cinco anos atrás, quando todos nós repensamos a vida profissional e pessoal no auge da pandemia. Um dos meus filhos estava indo morar fora, e percebi que meu tempo estava todo tomado pelas obrigações, sem espaço para as coisas que eu gostaria de fazer. A conta não estava fechando”, revelou.

Apresentadores do Jornal Nacional

Hilton Gomes e Cid Moreira – Estreia em 1º de setembro de 1969 por Reprodução/Memória Globo
Ronaldo Rosas – 1971 a 1972, em substituição a Hilton Gomes por Reprodução
Sérgio Chapelin – 1972 a 1983; retorna em 1989 a 1996, sempre ao lado de Cid Moreira por Reprodução/Memória Globo
Celso Freitas – 1983 a 1989, formando dupla com Cid Moreira por Reprodução/Memória Globo
William Bonner e Lilian Witte Fibe – A partir de 1º de abril de 1996, substituindo Chapelin e Moreira por Reprodução/Memória Globo
William Bonner e Fátima Bernardes – A partir de 1998 até 2011 por Reprodução/TV Globo
William Bonner e Patrícia Poeta – 2011 a 2014 por Reprodução/TV Globo
William Bonner e Renata Vasconcellos – Desde 31 de outubro de 2014 por Reprodução/TV Globo
1 de 8
Hilton Gomes e Cid Moreira – Estreia em 1º de setembro de 1969 por Reprodução/Memória Globo

A despedida oficial de Bonner da bancada acontecerá em 3 de novembro. A partir de então, César Tralli assumirá o posto de âncora principal ao lado de Renata Vasconcellos. Já a função de editor-chefe ficará sob responsabilidade de Cristiana Sousa Cruz, que há seis anos atua como adjunta e braço direito do jornalista.

Apesar da expressiva queda no salário, Bonner continuará como uma das principais vozes do jornalismo da Globo, agora em um ritmo menos intenso, voltado a grandes reportagens e especiais no Globo Repórter.

Leia mais

Imagem - Veja quando a musculação pode ser aliada ou inimiga da artrose

Veja quando a musculação pode ser aliada ou inimiga da artrose

Imagem - Aprenda 5 receitas práticas e saudáveis com legumes para o almoço

Aprenda 5 receitas práticas e saudáveis com legumes para o almoço

Imagem - 5 dicas para organizar as finanças antes do fim do ano

5 dicas para organizar as finanças antes do fim do ano

LEIA MAIS SOBRE O CASO

César Tralli celebra nova fase e comenta ida para o Jornal Nacional: 'Começo de uma nova vida'

Entenda o que levou William Bonner a deixar o Jornal Nacional

Quanto César Tralli vai ganhar para apresentar o Jornal Nacional?

Quem é Natasha Dantas, esposa de William Bonner que mudou de carreira aos 55 anos

Namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha comenta saída de William Bonner do JN: 'Decisão sábia'

Mais recentes

Imagem - Vício destruiu carreira da cantora de abertura de ‘Terra Nostra’ e a fez perder fortuna

Vício destruiu carreira da cantora de abertura de ‘Terra Nostra’ e a fez perder fortuna
Imagem - Virginia Fonseca e Vini Jr. surgem em iate no litoral da Espanha

Virginia Fonseca e Vini Jr. surgem em iate no litoral da Espanha
Imagem - Luciano Huck faz pedido de aniversário: ajuda para jovem mãe de quadrigêmeos em Salvador

Luciano Huck faz pedido de aniversário: ajuda para jovem mãe de quadrigêmeos em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua