William Bonner terá corte milionário no salário após deixar o Jornal Nacional; valor chama atenção

William Bonner deixará a bancada em novembro e terá como substituto o jornalista César Tralli

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:14

William Bonner deixa o JN após 29 anos Crédito: Sergio Zalis/TV Globo

A saída de William Bonner do Jornal Nacional após quase 30 anos marcou o início de uma nova fase em sua carreira. O anúncio oficial foi feito no dia 1º de setembro e surpreendeu os telespectadores, não apenas pelo adeus ao telejornal mais assistido do país, mas também pela revelação de que o jornalista terá uma drástica redução salarial.

De acordo com o colunista André Romano, do portal O Tempo, Bonner, que atualmente recebe cerca de R$ 900 mil mensais somando as funções de apresentador e editor-chefe do JN, passará a ganhar R$ 200 mil quando migrar para o Globo Repórter em 2026. A mudança representa uma queda de 78% em seus rendimentos, mas ainda mantém o jornalista entre os profissionais mais bem pagos da TV brasileira.

A decisão de deixar o comando do Jornal Nacional não foi repentina. O próprio Bonner explicou, durante a edição de segunda-feira (01), que vinha amadurecendo a ideia desde a pandemia.

“É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vou tentar resumir. Essa decisão vem de cinco anos atrás, quando todos nós repensamos a vida profissional e pessoal no auge da pandemia. Um dos meus filhos estava indo morar fora, e percebi que meu tempo estava todo tomado pelas obrigações, sem espaço para as coisas que eu gostaria de fazer. A conta não estava fechando”, revelou.

A despedida oficial de Bonner da bancada acontecerá em 3 de novembro. A partir de então, César Tralli assumirá o posto de âncora principal ao lado de Renata Vasconcellos. Já a função de editor-chefe ficará sob responsabilidade de Cristiana Sousa Cruz, que há seis anos atua como adjunta e braço direito do jornalista.