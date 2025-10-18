Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio/técnico e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 11:30

Vagas são para  Alto Rio Novo Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Alto Rio Novo, no estado do Espírito Santo, tem concurso aberto com 260 vagas e salários iniciais de até R$ 5.120,00. As oportunidades são para níveis fundamental, médio/técnico e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas de 22 de outubro de 2025 até as 18h do dia 5 de novembro de 2025.

O maior destaque do certame são as doze vagas para professor, que têm remuneração estabelecida em R$ 5.120,00 por 40 horas de trabalho semanal. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Prefeitura de Alto Rio Novo

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 6
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), que é o responsável pela organização do certame. Além de prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior.

As taxas de inscrição variam entre R$ 70 para nível fundamental, R$ 100 para nível médio/técnico e R$ 150 para o nível superior.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 30 vagas e salários de até R$ 14,7 mil

Prefeitura abre concurso público com 30 vagas e salários de até R$ 14,7 mil

Imagem - Secretaria abre concurso público com 511 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Secretaria abre concurso público com 511 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Imagem - Instituto abre concurso público com 166 vagas e salários de até R$ 8,3 mil

Instituto abre concurso público com 166 vagas e salários de até R$ 8,3 mil

Tags:

Emprego Vagas Concurso Público

Mais recentes

Imagem - Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil

Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso com jornadas de 22h e salários de até R$ 5.892,89

Prefeitura abre concurso com jornadas de 22h e salários de até R$ 5.892,89
Imagem - A OR, do Grupo Novonor,  está contratando em Salvador

A OR, do Grupo Novonor,  está contratando em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção
01

Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção

Imagem - Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos
02

Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos

Imagem - Sorte em alta: as cores e números que iluminam o caminho dos 12 signos neste sábado (18 de outubro)
03

Sorte em alta: as cores e números que iluminam o caminho dos 12 signos neste sábado (18 de outubro)

Imagem - Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 16 mortos e 16 feridos
04

Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 16 mortos e 16 feridos