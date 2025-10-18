OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio/técnico e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 11:30

Vagas são para Alto Rio Novo Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Alto Rio Novo, no estado do Espírito Santo, tem concurso aberto com 260 vagas e salários iniciais de até R$ 5.120,00. As oportunidades são para níveis fundamental, médio/técnico e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas de 22 de outubro de 2025 até as 18h do dia 5 de novembro de 2025.

O maior destaque do certame são as doze vagas para professor, que têm remuneração estabelecida em R$ 5.120,00 por 40 horas de trabalho semanal. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (Idesg), que é o responsável pela organização do certame. Além de prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior.