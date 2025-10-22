Prefeitura abre concurso público com 450 vagas e salários de até R$ 3,5 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:30
A Prefeitura de Viseu, no estado do Pará, abriu concurso público com 450 vagas e salários iniciais de até R$ 3.500. As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 24 de outubro e 10 de dezembro.
O maior destaque do certame é o cargo de psicólogo, que tem remuneração estabelecida em R$ 3.500 para jornada de trabalho semanal de 40 horas. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:
Prefeitura de Viseu
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Fundação Cetap, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, candidatos de nível superior também poderão passar por prova de títulos.
As taxas de inscrição variam entre R$ 70 para nível fundamental, R$ 90 para nível médio e R$ 100 para o nível superior.