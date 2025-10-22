OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 450 vagas e salários de até R$ 3,5 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11:30

Prefeitura de Viseu Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Viseu, no estado do Pará, abriu concurso público com 450 vagas e salários iniciais de até R$ 3.500. As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 24 de outubro e 10 de dezembro.

O maior destaque do certame é o cargo de psicólogo, que tem remuneração estabelecida em R$ 3.500 para jornada de trabalho semanal de 40 horas. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Fundação Cetap, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, candidatos de nível superior também poderão passar por prova de títulos.