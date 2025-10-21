Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 2,8 mil

Cargos são para nível superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 11:31

Prefeitura de Piripiri Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Piripiri, no estado do Piauí, abriu concurso público com 160 vagas e salários iniciais de até R$ 2,8 mil. As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 20 de outubro e 17 de novembro.

O maior destaque do certame é a oferta de 150 vagas para professores da educação infantil e básica, com salário de R$ 2.832,15 e jornada de trabalho de 20 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Prefeitura de Piripiri

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Legatus, que é responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior também poderão passar por prova de títulos.

A taxa de inscrição é de R$ 135 para todas as vagas.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 20 vagas e salários de até R$ 16,6 mil

Prefeitura abre concurso público com 20 vagas e salários de até R$ 16,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 38 vagas e salários de até R$ 9 mil

Prefeitura abre concurso público com 38 vagas e salários de até R$ 9 mil

Tags:

Emprego Vagas Concurso

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 192 vagas imediatas e salários de até R$ 3,4 mil

Prefeitura abre concurso público com 192 vagas imediatas e salários de até R$ 3,4 mil
Imagem - Instituto Federal abre 96 vagas com salários de até R$ 13,2 mil e vale-refeição de R$ 1 mil

Instituto Federal abre 96 vagas com salários de até R$ 13,2 mil e vale-refeição de R$ 1 mil
Imagem - Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9% a partir desta terça-feira (21)

Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9% a partir desta terça-feira (21)

MAIS LIDAS

Imagem - Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa
01

Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa

Imagem - Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários
02

Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários

Imagem - Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso
03

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
04

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos