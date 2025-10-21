OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 2,8 mil

Cargos são para nível superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 11:31

Prefeitura de Piripiri Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Piripiri, no estado do Piauí, abriu concurso público com 160 vagas e salários iniciais de até R$ 2,8 mil. As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 20 de outubro e 17 de novembro.

O maior destaque do certame é a oferta de 150 vagas para professores da educação infantil e básica, com salário de R$ 2.832,15 e jornada de trabalho de 20 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Legatus, que é responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior também poderão passar por prova de títulos.