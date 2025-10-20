Prefeitura abre concurso público com 20 vagas e salários de até R$ 16,6 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:30
A Prefeitura de São José, no estado de Santa Catarina, está com concurso público aberto oferecendo 20 vagas e salários iniciais de até R$ 16.661,12. As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior de escolaridade. As inscrições, que já estão abertas, vão até o dia 22 de outubro.
O maior destaque do certame é o cargo de Médico de Saúde da Família, que tem remuneração estabelecida em R$ 16.661,12 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:
Prefeitura de São José
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da gestão municipal de São José, responsável pela organização do certame. Além da prova objetiva, candidatos a cargos de nível superior também poderão ser submetidos à prova de títulos.
As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 80 para o nível fundamental, R$ 100 para o nível médio/técnico e R$ 120 para o nível superior.