Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso público com 20 vagas e salários de até R$ 16,6 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:30

Prefeitura de São José Crédito: Reprodução

A Prefeitura de São José, no estado de Santa Catarina, está com concurso público aberto oferecendo 20 vagas e salários iniciais de até R$ 16.661,12. As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior de escolaridade. As inscrições, que já estão abertas, vão até o dia 22 de outubro.

O maior destaque do certame é o cargo de Médico de Saúde da Família, que tem remuneração estabelecida em R$ 16.661,12 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Prefeitura de São José

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 6
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da gestão municipal de São José, responsável pela organização do certame. Além da prova objetiva, candidatos a cargos de nível superior também poderão ser submetidos à prova de títulos.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 80 para o nível fundamental, R$ 100 para o nível médio/técnico e R$ 120 para o nível superior.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Secretaria abre concurso público com 511 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Secretaria abre concurso público com 511 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Imagem - Instituto abre concurso público com 166 vagas e salários de até R$ 8,3 mil

Instituto abre concurso público com 166 vagas e salários de até R$ 8,3 mil

Tags:

Emprego Vagas Concurso

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis de escolaridade com salários de até R$ 18 mil

Prefeitura abre concurso para todos os níveis de escolaridade com salários de até R$ 18 mil
Imagem - Companhia de gás prorroga inscrições para concurso com salários de até R$ 10,7 mil

Companhia de gás prorroga inscrições para concurso com salários de até R$ 10,7 mil
Imagem - BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar

BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó
02

Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó

Imagem - Festa, bebida e suruba na cela: policial que fez sexo com 5 presos pode ser expulso da corporação
03

Festa, bebida e suruba na cela: policial que fez sexo com 5 presos pode ser expulso da corporação

Imagem - Policial que matou outro em briga diz que não lembra do crime e era amigo íntimo da vítima
04

Policial que matou outro em briga diz que não lembra do crime e era amigo íntimo da vítima