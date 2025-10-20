OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 20 vagas e salários de até R$ 16,6 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:30

Prefeitura de São José Crédito: Reprodução

A Prefeitura de São José, no estado de Santa Catarina, está com concurso público aberto oferecendo 20 vagas e salários iniciais de até R$ 16.661,12. As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior de escolaridade. As inscrições, que já estão abertas, vão até o dia 22 de outubro.

O maior destaque do certame é o cargo de Médico de Saúde da Família, que tem remuneração estabelecida em R$ 16.661,12 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Prefeitura de São José 1 de 6

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da gestão municipal de São José, responsável pela organização do certame. Além da prova objetiva, candidatos a cargos de nível superior também poderão ser submetidos à prova de títulos.