Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inscrições para concurso da PM com salários acima de R$ 5 mil chegam na reta final

Os exames serão realizados em 51 cidades, incluindo Salvador

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13:30

PM de SP
PM de SP Crédito: Divulgação

A Polícia Militar de São Paulo abriu inscrições para um novo concurso público que vai selecionar 2.200 soldados de 2ª classe. As oportunidades são destinadas a profissionais com ensino médio completo, e os aprovados terão remuneração de até R$ 5.055,53.

Salário do concurso da Polícia Militar

O cargo de Soldado PM 2ª Classe oferece salário inicial de R$ 5.055,53, incluindo os benefícios previstos para a carreira militar no estado.

Concurso PM-SP

Detalhes do edital da PM-SP por Captura de tela
Detalhes do edital da PM-SP por Captura de tela
Detalhes do edital da PM-SP por Captura de tela
Detalhes do edital da PM-SP por Captura de tela
Detalhes do edital da PM-SP por Captura de tela
1 de 5
Detalhes do edital da PM-SP por Captura de tela

Quantas vagas no concurso da Polícia Militar?

Ao todo, são 2.200 vagas abertas para o concurso PM SP 2025, distribuídas em diferentes regiões do estado.

Data da prova do concurso da Polícia Militar

A prova objetiva está marcada para o dia 30 de novembro de 2025, no período da tarde. O exame será aplicado em 51 cidades, incluindo a capital paulista e outros municípios do interior e litoral, além de 14 capitais de outros estados, como Brasília, Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Requisitos para a vaga do concurso da Polícia Militar

Para participar, é necessário ter ensino médio completo, além de cumprir os requisitos de idade, altura e boa conduta social exigidos pela corporação. O processo seletivo contará com diversas etapas:


  • Prova objetiva e dissertativa;
  • Teste de aptidão física;
  • Exames de saúde e psicológicos;
  • Avaliação de conduta social, reputação e idoneidade;
  • Análise de documentos.

Como se inscrever no concurso da Polícia Militar

As inscrições estão abertas até o dia 23 de outubro de 2025 e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do certame.

Onde acontecerão as provas do concurso da Polícia Militar?

A aplicação ocorrerá em 51 cidades, distribuídas por todas as regiões do estado de São Paulo, incluindo a capital. Entre os municípios estão Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Bauru, Santos, São Bernardo do Campo, Jundiaí, Franca, Piracicaba e São Paulo, além de outras localidades como Araçatuba, Marília, Guarulhos, Cotia, Itapetininga, Taubaté, Presidente Prudente e Votuporanga.

Fora do estado, também haverá aplicação em 14 capitais brasileiras, entre elas Brasília (DF), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Fortaleza (CE). Veja a lista: 

  • Belo Horizonte (MG)
  • Brasília (DF)
  • Campo Grande (MS)
  • Cuiabá (MT)
  • Curitiba (PR)
  • Florianópolis (SC)
  • Fortaleza (CE)
  • Goiânia (GO)
  • Manaus (AM)
  • Porto Alegre (RS)
  • Recife (PE)
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • Salvador (BA)
  • Vitória (ES)

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis de escolaridade com salários de até R$ 18 mil

Prefeitura abre concurso para todos os níveis de escolaridade com salários de até R$ 18 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 20 vagas e salários de até R$ 16,6 mil

Prefeitura abre concurso público com 20 vagas e salários de até R$ 16,6 mil
Imagem - Companhia de gás prorroga inscrições para concurso com salários de até R$ 10,7 mil

Companhia de gás prorroga inscrições para concurso com salários de até R$ 10,7 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Festa, bebida e suruba na cela: policial que fez sexo com 5 presos pode ser expulso da corporação
01

Festa, bebida e suruba na cela: policial que fez sexo com 5 presos pode ser expulso da corporação

Imagem - Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó
02

Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó

Imagem - Expulsa de A Fazenda 17, Gaby Spanic já tinha agendado presença VIP para o fim do mês
03

Expulsa de A Fazenda 17, Gaby Spanic já tinha agendado presença VIP para o fim do mês

Imagem - Esposa de Caetano Veloso, Paula Lavigne posta fotos nua: 'Pode ou é tarde demais?'
04

Esposa de Caetano Veloso, Paula Lavigne posta fotos nua: 'Pode ou é tarde demais?'