CONFIRA EDITAL

Inscrições para concurso da PM com salários acima de R$ 5 mil chegam na reta final

Os exames serão realizados em 51 cidades, incluindo Salvador

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13:30

PM de SP Crédito: Divulgação

A Polícia Militar de São Paulo abriu inscrições para um novo concurso público que vai selecionar 2.200 soldados de 2ª classe. As oportunidades são destinadas a profissionais com ensino médio completo, e os aprovados terão remuneração de até R$ 5.055,53.

Salário do concurso da Polícia Militar

O cargo de Soldado PM 2ª Classe oferece salário inicial de R$ 5.055,53, incluindo os benefícios previstos para a carreira militar no estado.

Concurso PM-SP 1 de 5

Quantas vagas no concurso da Polícia Militar?

Ao todo, são 2.200 vagas abertas para o concurso PM SP 2025, distribuídas em diferentes regiões do estado.

Data da prova do concurso da Polícia Militar

A prova objetiva está marcada para o dia 30 de novembro de 2025, no período da tarde. O exame será aplicado em 51 cidades, incluindo a capital paulista e outros municípios do interior e litoral, além de 14 capitais de outros estados, como Brasília, Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Requisitos para a vaga do concurso da Polícia Militar

Para participar, é necessário ter ensino médio completo, além de cumprir os requisitos de idade, altura e boa conduta social exigidos pela corporação. O processo seletivo contará com diversas etapas:



Prova objetiva e dissertativa;

Teste de aptidão física;

Exames de saúde e psicológicos;

Avaliação de conduta social, reputação e idoneidade;

Análise de documentos.

Como se inscrever no concurso da Polícia Militar

As inscrições estão abertas até o dia 23 de outubro de 2025 e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do certame.

Onde acontecerão as provas do concurso da Polícia Militar?

A aplicação ocorrerá em 51 cidades, distribuídas por todas as regiões do estado de São Paulo, incluindo a capital. Entre os municípios estão Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Bauru, Santos, São Bernardo do Campo, Jundiaí, Franca, Piracicaba e São Paulo, além de outras localidades como Araçatuba, Marília, Guarulhos, Cotia, Itapetininga, Taubaté, Presidente Prudente e Votuporanga.

Fora do estado, também haverá aplicação em 14 capitais brasileiras, entre elas Brasília (DF), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Fortaleza (CE). Veja a lista: