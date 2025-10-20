OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso para todos os níveis de escolaridade com salários de até R$ 18 mil

Inscrições vão até 13 de novembro

Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:35

Concurso público Crédito: Shutterstock

candidatos de níveis fundamental, técnico, médio e superior, com 42 vagas. Os salários chegam até R$ 18 mil. As inscrições vão até 13 de novembro, por meio do site oficial da prefeitura.

As taxas de inscrição variam de R$ 15,18 a R$ 186,18, a depender do cargo. Há vagas para agentes comunitários, médicos, odontólogos, nutricionistas, veterinários, jornalistas, historiadores, entre outros.

Concurso de Bom Despacho 1 de 14

Vigência