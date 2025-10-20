Prefeitura abre concurso para todos os níveis de escolaridade com salários de até R$ 18 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:35
candidatos de níveis fundamental, técnico, médio e superior, com 42 vagas. Os salários chegam até R$ 18 mil. As inscrições vão até 13 de novembro, por meio do site oficial da prefeitura.
As taxas de inscrição variam de R$ 15,18 a R$ 186,18, a depender do cargo. Há vagas para agentes comunitários, médicos, odontólogos, nutricionistas, veterinários, jornalistas, historiadores, entre outros.
Concurso de Bom Despacho
O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de dois anos, contados da data da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período.