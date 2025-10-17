Acesse sua conta
Universidade Federal abre concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 4,9 mil

Inscrições podem ser feitas até o dia 10 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 13:14

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) anunciou a abertura de um concurso público com 127 vagas e salários de até R$ 4,9 mil. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame, até o dia 10 de dezembro.

São 88 vagas para oito cargos de nível médio e 39 vagas para 21 diferentes cargos de nível superior. Os cargos com maior número de vagas são assistente em administração (57) e técnico em enfermagem (13).

Vagas do concurso da UniRio

Vagas do concurso da UniRio
Vagas do concurso da UniRio por Reprodução
Vagas do concurso da UniRio por Reprodução

Vagas do concurso da UniRio por Reprodução

De acordo com o cronograma previsto, as provas devem ocorrer em fevereiro. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), no último dia 14. Desde 2019 a Universidade não abria concurso para técnicos administrativos.

Tags:

Emprego Concurso Concurso Público

