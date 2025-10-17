OPORTUNIDADE

Universidade Federal abre concurso de nível médio e superior com salários de até R$ 4,9 mil

Inscrições podem ser feitas até o dia 10 de dezembro

Millena Marques

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 13:14

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) anunciou a abertura de um concurso público com 127 vagas e salários de até R$ 4,9 mil. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame, até o dia 10 de dezembro.

São 88 vagas para oito cargos de nível médio e 39 vagas para 21 diferentes cargos de nível superior. Os cargos com maior número de vagas são assistente em administração (57) e técnico em enfermagem (13).

Vagas do concurso da UniRio 1 de 3