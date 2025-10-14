OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 133 vagas e salários de até R$ 15 mil

Vagas são para todos os níveis de escolaridade

Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09:22

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Praia Grande, em Santa Catarina, publicou um edital do concurso público com 133 vagas imediatas e cadastro reserva, com salários que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 15 mil.

Há oportunidades para professores, médicos, motoristas, enfermeiros, farmacêuticos, contadores, advogados, entre outros. As vagas contemplam todos os níveis de escolaridade.

As inscrições serão, exclusivamente, pela internet, até o dia 9 de novembro, no site do instituto Legalle, banca organizadora. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 80 e R$ 150, a depender do cargo.

