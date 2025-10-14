Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com 133 vagas e salários de até R$ 15 mil

Vagas são para todos os níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09:22

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Praia Grande, em Santa Catarina, publicou um edital do concurso público com 133 vagas imediatas e cadastro reserva, com salários que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 15  mil.

Há oportunidades para professores, médicos, motoristas, enfermeiros, farmacêuticos, contadores, advogados, entre outros. As vagas contemplam todos os níveis de escolaridade. 

As inscrições serão, exclusivamente, pela internet, até o dia 9 de novembro, no site do instituto Legalle, banca organizadora. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 80 e R$ 150, a depender do cargo. 

Vagas do concurso de Praia Grande

Vagas do concurso de Praia Grande por Reprodução
Vagas do concurso de Praia Grande por Reprodução
Vagas do concurso de Praia Grande por Reprodução
Vagas do concurso de Praia Grande por Reprodução
Vagas do concurso de Praia Grande por Reprodução
Vagas do concurso de Praia Grande por Reprodução
1 de 6
Vagas do concurso de Praia Grande por Reprodução

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva no dia 7 de dezembro.

