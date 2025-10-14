Acesse sua conta
Processos seletivos na Bahia oferecem mais de 5 mil vagas e salários de até R$ 7 mil

Editais contemplam cargos efetivos, seleções temporárias e estágios em diversas cidades do estado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09:18

Formosa do Rio Preto registrou 41,4 °C no dia 15 de setembro
Formosa do Rio Preto é uma das cidades com processo seletivo aberto Crédito: Arquivo Pessoal/Darlan Lustosa

A Bahia está com uma série de concursos e processos seletivos abertos neste mês de outubro. As oportunidades incluem mais de 5 mil vagas de estágio, cargos efetivos e temporários em órgãos públicos que oferecem salários de até R$ 7 mil.

Entre os certames em destaque estão os do Conselho Regional de Biblioteconomia da 5ª Região (CRB5), das prefeituras de Formosa do Rio Preto, Lajedão e Santo Estêvão, além do Programa Partiu Estágio, promovido pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb).

O Conselho Regional de Biblioteconomia da 5ª Região (CRB5) abriu 80 vagas no estado, sendo duas efetivas e o restante para cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo, que exige nível médio, e Bibliotecário Fiscal, de nível superior.

As remunerações variam de R$ 1.610,80 a R$ 2.550,00, mais benefícios. As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de novembro, pelo site do Instituto Quadrix, organizador do certame. A prova objetiva está marcada para 14 de dezembro.

Em Formosa do Rio Preto, a prefeitura lançou um processo seletivo simplificado com 168 vagas temporárias. Há oportunidades para níveis médio, técnico e superior, com salários que variam entre R$ 1.518,00 e R$ 5.415,75. As inscrições podem ser realizadas até 15 de outubro no site do Instituto Exittus, responsável pela seleção. A prova está prevista para 9 de novembro.

Já o concurso da Prefeitura de Lajedão, no extremo sul do estado, oferece 187 vagas imediatas e de cadastro de reserva. O edital contempla cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com vencimentos que vão de R$ 1.518,00 a R$ 7.000,00. As inscrições seguem abertas até o dia 20 de outubro no site da Planejar Consultoria. A prova objetiva está prevista para 14 de dezembro.

Na Prefeitura de Santo Estêvão, dois editais publicados reúnem 275 vagas temporárias nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social. Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 4.318,18, para jornadas de até 40 horas semanais. As inscrições ficam abertas até 26 de outubro no site do Instituto ISET. As provas objetivas acontecem nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, dependendo do cargo.

Além dos concursos municipais, o governo estadual abriu 4.728 vagas para estudantes de nível superior através do Programa Partiu Estágio, coordenado pela SAEB. As bolsas variam entre R$ 607,00 e R$ 1.726,00, dependendo do órgão de atuação, com direito a auxílio-transporte e, em alguns casos, auxílio-alimentação. As inscrições ficam disponíveis até 31 de outubro, pelo site do Governo da Bahia.

