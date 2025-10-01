Acesse sua conta
Partiu Estágio abre 4.728 vagas para universitários na Bahia; confira

Maior parte das oportunidades são voltadas para estudantes dos cursos de Letras, Matemática e Administração

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 09:51

Novo edital do Partiu Estágio oferece 4.728 vagas para universitários
Novo edital do Partiu Estágio oferece 4.728 vagas para universitários Crédito: Thuane Maria/GOVBA

A nova edição do Partiu Estágio, programa que oferece oportunidades de emprego para estudantes em órgãos estaduais, terá 4.728 vagas para alunos de 100 cursos de graduação na Bahia. O edital foi publicado nesta quarta-feira (1º) no Diário Oficial e as inscrições abrem na quinta-feira (2). 

Os interessados podem se inscrever até 23h59 do próximo dia 31 de outubro, exclusivamente por meio do site do ba.gov.br. 

Os estudantes podem atuar em unidades vinculadas a 54 pastas instaladas em 385 municípios baianos. A maior parte das oportunidades são voltadas para alunos dos cursos de Letras (767 vagas), Matemática (638) e Administração (508). Já os órgãos estaduais mais contemplados pelo edital são as secretarias de Educação (3.456 vagas) e Saúde (277), além da Procuradoria Geral do Estado - PGE (106).

O novo edital oferece 1.347 vagas para Salvador e 3.381 para os municípios do interior e Região Metropolitana. Para além da capital baiana, Feira de Santana e Vitória do Conquista são os municípios que irão receber mais estagiários, com a criação, respectivamente, de 132 e 80 vagas. 

O Partiu Estágio oferece bolsa de R$ 607,00 aos estudantes, além de auxílio-transporte. O estágio tem duração máxima de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto quando se tratar de pessoa com deficiência. A carga horária a ser cumprida pelos selecionados é de quatro horas diárias, com um total de 20 horas semanais.

Para se candidatar a uma vaga, o estudante precisa residir na Bahia e estar matriculado de forma regular em um curso de graduação com sede ou pólo no Estado. Podem participar alunos de cursos presenciais, semipresenciais ou na modalidade de Ensino a Distância (EAD). Além disso, o universitário deve ter idade mínima de 16 anos e já ter concluído 50% do curso.

O programa concede prioridade a candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Também são prioritários universitários que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou aqueles que estudaram com bolsa integral na rede privada. O Partiu Estágio prevê ainda 10% das vagas reservadas para alunos com deficiência, conforme estabelece a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

O estudante que for selecionado para a vaga de estágio receberá uma mensagem via aplicativo WhatsApp, informando a alteração de seu status no site do ba.gov.br e deverá acessá-lo para verificar os procedimentos, prazos e a forma de entrega da documentação. A relação dos estudantes selecionados para o Programa Partiu Estágio também será disponibilizada no site da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb). 

