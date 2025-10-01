OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador tem 719 vagas com salários de até R$ 5,5 mil para esta quarta (1º)

Há cargos de nível médio e superior

Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:12

Há vagas para biomédico, cozinheiro e auxiliar de limpeza Crédito: Marina Silva

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 713 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5,5 mil em Salvador para esta quarta-feira (1º).

Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Operador de telemarketing receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática, desejável ter notebook e internet compatível.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

200 vagas

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em carga reduzida.

Salário: R$1.350,00 + benefícios

5 vagas

Salgadeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

4 vagas

Operador de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar no bairro de Cajazeiras.

Zona: Cajazeiras

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Atendente de padaria e fatiados

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Assistente de licitação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Repositor de mercadoria (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 2º ano à noite), sem experiência, ter disponibilidade para carga e descarga.

Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios

1 vaga

Recepcionista de hotel

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Zona: Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de armazém (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.542,37 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de mecânico

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir curso técnico em mecânica.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir CNH B e curso de mecânica.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Chefe de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.200,00 + benefícios

4 vagas

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

4 vagas

Cozinheiro de restaurante sênior

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$2.000,00 + benefícios

1 vaga

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.590,00 + benefícios

4 vagas

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gerente de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Caixa de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para carregar peso e de horário.

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Preparador de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Contínuo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Zona: Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Biomédico

Requisitos: Ensino superior completo em Biomedicina, seis meses de experiência, ter trabalhado na área hospitalar.

Salário: R$5.574,44 + benefícios

1 vaga

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

4 vagas

Escrevente de cartório

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em pacote Office.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso na área de confeitaria.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Saladeira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento no preparo de saladas.

Salário: R$1.543,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gesseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.455,70 + benefícios

8 vagas

Auxiliar de refrigeração de ar-condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.685,96 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, poder de persuasão, habilidade em vendas e atendimento, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

80 vagas

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, poder de persuasão, habilidade em vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

95 vagas

Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, habilidade em vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

90 vagas

Analista contábil

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.

Salário: R$3.000,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de lavanderia industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

8 vagas

Lavador de roupa (escala industrial)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

8 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento intermediário em informática.

Salário: A combinar + benefícios

120 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação e conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária de 18 a 21 anos (Lei do Aprendizado).

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Atendente de balcão de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar nos bairros de Pituba, Caminho das Árvores, Itaigara, Costa Azul, Stiep, Brotas e Barra.

Zona: Pituba, Caminho das Árvores, Itaigara, Costa Azul, Stiep, Brotas e Barra

Salário: A combinar + benefícios

7 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

13 vagas

Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.600,00 + benefícios