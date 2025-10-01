Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:12
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 713 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5,5 mil em Salvador para esta quarta-feira (1º).
Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Operador de telemarketing receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática, desejável ter notebook e internet compatível.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
200 vagas
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em carga reduzida.
Salário: R$1.350,00 + benefícios
5 vagas
Salgadeiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
4 vagas
Operador de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar no bairro de Cajazeiras.
Zona: Cajazeiras
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Atendente de padaria e fatiados
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para fechamento de loja.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Assistente de licitação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Repositor de mercadoria (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 2º ano à noite), sem experiência, ter disponibilidade para carga e descarga.
Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios
1 vaga
Recepcionista de hotel
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Zona: Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de armazém (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.542,37 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de mecânico
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir curso técnico em mecânica.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de automóveis
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir CNH B e curso de mecânica.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Chefe de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.200,00 + benefícios
4 vagas
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
4 vagas
Cozinheiro de restaurante sênior
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$2.000,00 + benefícios
1 vaga
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$1.590,00 + benefícios
4 vagas
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gerente de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Caixa de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para carregar peso e de horário.
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Preparador de veículos
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Contínuo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.
Zona: Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Biomédico
Requisitos: Ensino superior completo em Biomedicina, seis meses de experiência, ter trabalhado na área hospitalar.
Salário: R$5.574,44 + benefícios
1 vaga
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.800,00 + benefícios
4 vagas
Escrevente de cartório
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em pacote Office.
Salário: R$1.412,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter curso na área de confeitaria.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Saladeira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento no preparo de saladas.
Salário: R$1.543,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gesseiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.455,70 + benefícios
8 vagas
Auxiliar de refrigeração de ar-condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.685,96 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, poder de persuasão, habilidade em vendas e atendimento, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
80 vagas
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, poder de persuasão, habilidade em vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
95 vagas
Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, habilidade em vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
90 vagas
Analista contábil
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.
Salário: R$3.000,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de lavanderia industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
8 vagas
Lavador de roupa (escala industrial)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
8 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento intermediário em informática.
Salário: A combinar + benefícios
120 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa digitação e conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária de 18 a 21 anos (Lei do Aprendizado).
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Atendente de balcão de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar nos bairros de Pituba, Caminho das Árvores, Itaigara, Costa Azul, Stiep, Brotas e Barra.
Zona: Pituba, Caminho das Árvores, Itaigara, Costa Azul, Stiep, Brotas e Barra
Salário: A combinar + benefícios
7 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
13 vagas
Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga