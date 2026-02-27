Acesse sua conta
BASF mantém inscrições abertas para estágio com foco em desenvolvimento e inclusão

Programa Todo Talento recebe candidaturas ao longo do ano para estudantes do ensino técnico e superior, com atuação em diferentes unidades da companhia no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 20:37

A BASF também reforça seu compromisso com a diversidade, equidade e inclusão e incentiva a candidatura de pessoas com deficiência (PCDs)
A BASF também reforça seu compromisso com a diversidade, equidade e inclusão e incentiva a candidatura de pessoas com deficiência (PCDs) Crédito: Shutterstock

A BASF segue com inscrições abertas para o Programa de Estágio Todo Talento, iniciativa voltada a estudantes do ensino técnico e superior que desejam iniciar a carreira em uma empresa global de química com atuação em inovação e sustentabilidade. Como o processo é contínuo, as candidaturas podem ser realizadas ao longo de todo o ano de 2026, de acordo com a disponibilidade de vagas nas unidades da companhia.

Presente em mais de 170 países e com mais de 111 mil colaboradores no mundo, a BASF posiciona o estágio como porta de entrada estratégica para jovens profissionais que buscam aprendizado prático, responsabilidade desde o início e participação em projetos relevantes. No Brasil, as oportunidades estão distribuídas em unidades na Bahia (Camaçari) e em cidades de São Paulo, como Guaratinguetá, Santo Antônio de Posse, São Bernardo do Campo, Morumbi e Jacareí.

O programa contempla três modalidades: o Estágio Superior é destinado aos estudantes de graduação (bacharelado ou tecnólogo), com disponibilidade para 30 horas semanais por, no mínimo, 18 meses. O Técnico é voltado para quem cursa ensino técnico em áreas como Administração, Química, Segurança do Trabalho e Manutenção, também com carga de 30 horas semanais e duração mínima de 12 meses. Já o Estágio Estações é direcionado a estudantes de Agronomia ou Engenharia Agronômica, com atuação em campo nas estações experimentais da empresa, jornada de 8 horas diárias e disponibilidade de mudança para Santo Antônio de Posse (SP).

Todo o processo seletivo é conduzido pela Cia de Talentos e inclui etapas de inscrição, assessments online, avaliações e entrevistas com lideranças da BASF. A jornada de desenvolvimento combina prática e formação estruturada. Cerca de 70% da experiência é voltada à atuação direta em atividades e projetos do dia a dia; 20% envolve networking, participação em grupos de afinidade, comitês e programas de mentoria; e 10% é dedicado à formação complementar, com acesso a cursos, programa de inglês e plataformas de aprendizagem.

As inscrições podem ser feitas através do link www.ciadetalentos.com.br/estagiobasf www.ciadetalentos.com.br/estagiobasf. A oportunidade oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, e benefícios como assistência médica e odontológica, auxílio-farmácia, auxílio-transporte e seguro de vida.

A BASF também reforça seu compromisso com a diversidade, equidade e inclusão e incentiva a candidatura de pessoas com deficiência (PCDs). A companhia afirma atuar para promover ambientes acessíveis, respeitosos e seguros, buscando ampliar a representatividade em suas equipes e garantir oportunidades de desenvolvimento para diferentes trajetórias e vivências.

Sobre a Cia de Talentos: Maior consultoria de educação para a carreira da América Latina, a Cia de Talentos atua com recrutamento, seleção, desenvolvimento e employer branding. Com a missão de potenCIAlizar carreiras, o principal diferencial está na equipe formada por profissionais multigeracionais, com experiências diversas e complementares, que se destacam por ter coragem para inovar e garantir sempre o uso das tecnologias mais modernas para atrair, selecionar e desenvolver profissionais desde seu início de carreira até posições de alta liderança. Saiba mais em www.ciadetalentos.com.br.

