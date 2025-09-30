Acesse sua conta
Inmet emite alerta vermelho para 50 cidades baianas; veja lista

Aviso é de baixa umidade; há risco para saúde

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 11:16

Barreiras
Barreiras Crédito: Reprodução/Prefeitura de Barreiras

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho - significa grande perigo - de baixa umidade para 50 cidades baianas nesta terça-feira (30). Os municípios afetados estão no extremo oeste, centro sul e Vale São-Franciscano (confira lista completa abaixo). 

A previsão é que a umidade relativa do ar fique abaixo de 12%, sendo que o ideal situa-se entre 40% e 70%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Há grande risco de incêndios florestais e à saúde. 

A orientação é beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante para pele e umidificar o ambiente e evitar bebidas diuréticas (café e álcool). Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades afetadas por baixa umidade

Barreiras por Reprodução/Prefeitura de Barreiras
Bom Jesus da Lapa por Prefeitura de Bom Jesus da Lapa
Vista da cidade de Guanambi por Divulgação
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
São Desidério, no oeste da Bahia por Reprodução/redes sociais
1 de 5
Barreiras por Reprodução/Prefeitura de Barreiras

Veja lista de cidades afetadas: 

Angical

Baianópolis

Barreiras

Bom Jesus da Lapa

Boquira

Botuporã

Brejolândia

Brumado

Caculé

Caetité

Canápolis

Candiba

Carinhanha

Catolândia

Caturama

Cocos

Coribe

Correntina

Cristópolis

Érico Cardoso

Feira da Mata

Guanambi

Ibiassucê

Igaporã

Iuiu

Jaborandi

Lagoa Real

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macaúbas

Malhada

Matina

Muquém do São Francisco

Palmas de Monte Alto

Paramirim

Paratinga

Pindaí

Riacho de Santana

Rio do Antônio

Santa Maria da Vitória

Santana

São Desidério

São Félix do Coribe

Sebastião Laranjeiras

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Tabocas do Brejo Velho

Tanque Novo

