Inmet emite alerta vermelho para 50 cidades baianas; veja lista

Esther Morais
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 11:16
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho - significa grande perigo - de baixa umidade para 50 cidades baianas nesta terça-feira (30). Os municípios afetados estão no extremo oeste, centro sul e Vale São-Franciscano (confira lista completa abaixo).
A previsão é que a umidade relativa do ar fique abaixo de 12%, sendo que o ideal situa-se entre 40% e 70%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Há grande risco de incêndios florestais e à saúde.
A orientação é beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante para pele e umidificar o ambiente e evitar bebidas diuréticas (café e álcool). Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Cidades afetadas por baixa umidade
Angical
Baianópolis
Barreiras
Bom Jesus da Lapa
Boquira
Botuporã
Brejolândia
Brumado
Caculé
Caetité
Canápolis
Candiba
Carinhanha
Catolândia
Caturama
Cocos
Coribe
Correntina
Cristópolis
Érico Cardoso
Feira da Mata
Guanambi
Ibiassucê
Igaporã
Iuiu
Jaborandi
Lagoa Real
Licínio de Almeida
Livramento de Nossa Senhora
Luís Eduardo Magalhães
Macaúbas
Malhada
Matina
Muquém do São Francisco
Palmas de Monte Alto
Paramirim
Paratinga
Pindaí
Riacho de Santana
Rio do Antônio
Santa Maria da Vitória
Santana
São Desidério
São Félix do Coribe
Sebastião Laranjeiras
Serra do Ramalho
Serra Dourada
Sítio do Mato
Tabocas do Brejo Velho
Tanque Novo