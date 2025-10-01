SAÚDE

Mutirão oferece 40 mil mamografias gratuitas na Bahia a partir desta quarta (1º)

Exames serão feitos na capital e interior

Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 07:30

Outubro Rosa tem oferta de mamografias Crédito: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

Quarenta mil mamografias gratuitas são ofertadas para mulheres de 40 a 69 anos durante o Outubro Rosa na Bahia a partir desta quarta-feira (1º). O mutirão acontece em Salvador e 24 cidades do interior. As marcações dos exames são realizadas mediante agendamento prévio pelo ba.gov.br.

Na capital, os exames serão realizados em carretas que têm a capacidade de realizar até 154 procedimentos por dia. As unidades móveis ficarão nos bairros: Nazaré, Cabula, Pau da Lima, Bonfim, Caixa D’Água, São Cristóvão, Piatã, Ondina, Brotas, Cajazeiras, Itacaranha, Centro Administrativo da Bahia (CAB), São Tomé de Paripe, Caminho das Árvores. Há atendimento também na Arena Fonte Nova,

O Metrô Bahia oferece hoje (1º) gratuidade no transporte para mulheres que agendaram o exame de mamografia no estádio. A medida, que será aplicada em todas as estações do modal. Para ter acesso à gratuidade, basta apresentar a confirmação de agendamento recebida por WhatsApp, e-mail ou pelo aplicativo da Feira Saúde Mais Perto 2025.

No interior, os atendimentos serão realizados pelas 24 Policlínicas Regionais, que ficam em Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Valença, Vitória da Conquista e São Francisco do Conde. O público-alvo deve procurar as secretarias municipais de Saúde para realizar o agendamento dos exames.

O câncer de mama é uma das principais neoplasias que afetam as mulheres e continua sendo um desafio relevante para a saúde pública. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a Bahia deve registrar 4.230 novos casos de câncer de mama em 2025, sendo o tipo de neoplasia que mais atinge mulheres no estado e no país.

Em 2025, até o dia 18 de setembro, a Bahia registrou 912 óbitos por câncer de mama. Em 2024, durante o ano inteiro, foram contabilizadas 1349 mortes pela doença, enquanto que em 2023 foram 1224. Quando contabilizadas as internações, em 2025, até o dia 18 de setembro, foram 2842. No ano de 2024 esse número chegou a 5259 e em 2023 foram 4013 internações por conta do câncer de mama.