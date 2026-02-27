VIOLÊNCIA

Seis suspeitos de matar a tiros integrante de facção rival no Recôncavo Baiano são presos

Crime ocorreu em novembro de 2025

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 22:43

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Seis homens foram presos nesta sexta-feira (27), nas cidades de Santo Antônio de Jesus (SAJ), no Recôncavo Baiano, e Ribeira do Pombal, no nordeste do estado. Eles são suspeitos de participação na morte de um homem de 22 anos que pertenceria a um grupo criminoso rival ao dos investigados.

De acordo com a Polícia Civil, o mandante do crime foi preso em Ribeira do Pombal, enquanto os demais foram localizados no Recôncavo. Na ação, as equipes também cumpriram um mandado de busca e apreensão.

O crime investigado ocorreu em novembro de 2025, quando Alessandro Levy Bezerra de Souza, de 22 anos, foi morto a tiros em via pública, em SAJ. As investigações indicam que a motivação está relacionada a disputas entre grupos criminosos atuantes na região.

A polícia apurou ainda que o crime foi planejado com divisão de tarefas entre os envolvidos, incluindo o monitoramento da rotina da vítima e o repasse de informações aos executores.