MAU TEMPO

Sob alerta laranja para chuvas intensas, Feira de Santana tem apagão e previsão de temporais

Princesa do Sertão estará em situação meteorológica potencialmente perigosa durante todo o fim de semana

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 21:44

Previsão do tempo em Feira de Santana Crédito: Jorge Magalhães

A cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte da Bahia, está sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a ocorrência de chuvas intensas. Nesta sexta-feira (27), diferentes pontos já sofreram os efeitos das precipitações, como queda de energia e de árvores. A previsão para o fim de semana é de temporais.

Segundo o Climatempo, ao longo do fim de semana, a Princesa do Sertão estará em situação meteorológica potencialmente perigosa, já que a cidade está na rota das áreas de instabilidade.

No sábado (28), a previsão é de chuva moderada à tarde, com intensificação à noite, podendo se transformar em temporal. O volume estimado é de 10,8 milímetros, com 90% de probabilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 24 °C e 29 °C.

No domingo (1º), o cenário deve se repetir, com previsão de 13 milímetros de chuva e temperaturas entre 23 °C e 28 °C. A chance de precipitação é de 81%. O acumulado previsto para os dois dias ultrapassa 24 milímetros. Segundo a prefeitura, o risco de alagamentos aumenta caso a chuva se concentre em poucas horas. Quando ocorre de forma distribuída ao longo do dia, a possibilidade de acúmulo significativo de água é menor.

Durante a tarde desta sexta-feira, bairros chegaram a ficar temporariamente sem energia. De acordo com a Neoenergia Coelba, a interrupção no fornecimento elétrico foi ocasionada por um desligamento no sistema de transmissão. Ainda segundo a companhia, o abastecimento foi retomado integralmente nas regiões afetadas por volta das 16h20.