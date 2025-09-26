Acesse sua conta
Mamografia a partir dos 40? Entenda como a nova orientação ajuda na detecção precoce

Presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia na Bahia explica benefícios da mudança de recomendação sobre o exame

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 05:30

Veja onde fazer mamografia de graça em Salvador
Mamografia já pode ser feita a partir dos 40 anos pelo SUS Crédito: Shutterstock

A nova recomendação do Ministério da Saúde para que o exame de mamografia seja feito a partir dos 40 anos, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer, pegou algumas pessoas de surpresa. Mas não os especialistas.

A presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional da Bahia, Dra. Carolina Argolo, comemorou a ampliação do acesso ao exame pelo Sistema Único de Saúde (SUS). E o motivo é muito claro: o diagnóstico precoce.

Veja como fazer o autoexame de mama

De pé, de frente ao espelho, examine as mamas, os mamilos e também as axilas por Shuttherstock
Utilize as pontas dos dedos da mão do lado oposto para apalpar essas partes do corpo e verificar se há algum nódulo ou deformidade  por Shuttherstock
Faça movimentos de cima para baixo e de baixo para cima por Shuttherstock
Faça também movimentos circulares por Shuttherstock
Apalpe também os mamilos e direção as axilas  por Shuttherstock
Verifique se há algum tipo de caroço ou alteração, seja dolorosa ou não por Shuttherstock
Veja também se há alguma alteração na cor ou na textura da pele por Shuttherstock
Preste atenção também em deformações, alterações na cor ou fluidos nos mamilos por Shuttherstock
1 de 8
De pé, de frente ao espelho, examine as mamas, os mamilos e também as axilas por Shuttherstock

"O câncer de mama é responsável pela maior mortalidade por câncer entre as mulheres e é aí que precisamos atuar: evitando a morte pela doença. Muitos tumores apresentam-se na mamografia como microcalcificações, distorções ou assimetrias, diferente da forma nodular mais conhecida. E no início podem não ser perceptíveis à palpacao da mama. Portanto, através dessa fotografia da mama, identificamos imagens suspeitas e damos início ao esclarecimento diagnóstico", explica.

Mas, esse tipo de câncer é comum nesta idade? De acordo com a especialista, é sim. Segundo a médica, quase 40% dos diagnósticos de câncer de mama ocorrem nessa faixa etária.

E mais, o dignóstico precoce aumenta a chance de cura em mais de 95%, aponta Carolina Argolo. "A maioria dos subtipos de câncer de mama são de bom prognóstico e de crescimento lento", acrescenta.

A nova recomendação também vai contribuir para diminuir os obstáculos à mamografia gratuita. "Essa é uma grande conquista para as mulheres que utilizam o Sistema Único de Saúde, pois era uma desigualdade em relação as usuárias da saúde suplementar", completa a médica.

