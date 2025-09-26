SAÚDE

Mamografia a partir dos 40? Entenda como a nova orientação ajuda na detecção precoce

Presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia na Bahia explica benefícios da mudança de recomendação sobre o exame

Monique Lobo

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 05:30

Mamografia já pode ser feita a partir dos 40 anos pelo SUS Crédito: Shutterstock

A nova recomendação do Ministério da Saúde para que o exame de mamografia seja feito a partir dos 40 anos, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer, pegou algumas pessoas de surpresa. Mas não os especialistas.

A presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional da Bahia, Dra. Carolina Argolo, comemorou a ampliação do acesso ao exame pelo Sistema Único de Saúde (SUS). E o motivo é muito claro: o diagnóstico precoce.

"O câncer de mama é responsável pela maior mortalidade por câncer entre as mulheres e é aí que precisamos atuar: evitando a morte pela doença. Muitos tumores apresentam-se na mamografia como microcalcificações, distorções ou assimetrias, diferente da forma nodular mais conhecida. E no início podem não ser perceptíveis à palpacao da mama. Portanto, através dessa fotografia da mama, identificamos imagens suspeitas e damos início ao esclarecimento diagnóstico", explica.

Mas, esse tipo de câncer é comum nesta idade? De acordo com a especialista, é sim. Segundo a médica, quase 40% dos diagnósticos de câncer de mama ocorrem nessa faixa etária.

E mais, o dignóstico precoce aumenta a chance de cura em mais de 95%, aponta Carolina Argolo. "A maioria dos subtipos de câncer de mama são de bom prognóstico e de crescimento lento", acrescenta.