Instituto Federal abre 53 vagas com salários de até R$ 5,9 mil e vale-refeição de R$ 1 mil

Inscrições começam em 9 de outubro; vagas são para Paraíba

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 07:21

Instituto está com vagas abertas  Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) publicou edital de concurso público com 53 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.483,52 a R$ 5.967,04, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.000.

As inscrições estarão abertas entre 9 de outubro e 5 de novembro, no site do Instituto AOCP, organizador do certame. A taxa varia de R$ 100 a R$ 150, a depender do cargo escolhido.

As vagas são distribuídas entre diferentes funções. Para nível médio e técnico, há chances para assistente em administração, técnico em enfermagem, técnico de contabilidade, técnico de laboratório em várias áreas e técnico em tecnologia da informação.

Já para nível superior, há oportunidades em administração, pedagogia, psicologia, enfermagem, nutrição, assistência social, biblioteconomia, arquivologia, medicina (psiquiatria), entre outras áreas.

Concurso do IFPB

Detalhes sobre vagas e salários

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, marcada para o dia 7 de dezembro, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Patos e Sousa.

A avaliação terá 50 questões de múltipla escolha, abrangendo língua portuguesa, informática, legislação e conhecimentos específicos. O exame será aplicado em dois turnos: pela manhã para os cargos de níveis C e D e à tarde para os de nível E.

