NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

Instituto Federal abre 53 vagas com salários de até R$ 5,9 mil e vale-refeição de R$ 1 mil

Inscrições começam em 9 de outubro; vagas são para Paraíba

Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 07:21

Instituto está com vagas abertas Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) publicou edital de concurso público com 53 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.483,52 a R$ 5.967,04, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.000.

As inscrições estarão abertas entre 9 de outubro e 5 de novembro, no site do Instituto AOCP, organizador do certame. A taxa varia de R$ 100 a R$ 150, a depender do cargo escolhido.

As vagas são distribuídas entre diferentes funções. Para nível médio e técnico, há chances para assistente em administração, técnico em enfermagem, técnico de contabilidade, técnico de laboratório em várias áreas e técnico em tecnologia da informação.

Já para nível superior, há oportunidades em administração, pedagogia, psicologia, enfermagem, nutrição, assistência social, biblioteconomia, arquivologia, medicina (psiquiatria), entre outras áreas.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, marcada para o dia 7 de dezembro, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Patos e Sousa.