Prefeitura baiana oferece mais de 500 vagas em concurso, com salários de até R$ 4,8 mil

Elaine Sanoli
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 06:00
A Prefeitura de Araci, localizado na região nordeste da Bahia, está prestes a abrir as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 584 vagas. As candidaturas podem ser realizadas a partir desta sexta-feira (28) até o dia 11 de dezembro. Os salários chegam a R$ 4,8 mil e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto do Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 90,00 para nível médio/técnico; e R$ 110,00 para os cargos que demandam nível superior.
Veja todas as vagas disponíveis no processo seletivo da prefeitura de Araci
Têm direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos enquadrados como baixa renda, mediante comprovação via Cadastro Único. A isenção pode ser solicitada nos dias 28 e 29 de novembro.
O processo seletivo conta com duas etapas. A primeira delas é a de Análise e Recursos de Inscrição, em que será feita a divulgação preliminar das inscrições deferidas e período para recursos. Após isso, acontece a Avaliação de Títulos, cujo envio dos documentos deve ser feito durante o período de inscrições, Heteroidentificação e Perícia Médica, sendo as últimas apenas a título de verificação.
O prazo de validade do Processo Seletivo será de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração. Os resultados serão publicados no dia 13 de fevereiro de 2026.