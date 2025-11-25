Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura baiana oferece mais de 500 vagas em concurso, com salários de até R$ 4,8 mil

Jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 06:00

Araci
Araci Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A Prefeitura de Araci, localizado na região nordeste da Bahia, está prestes a abrir as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 584 vagas. As candidaturas podem ser realizadas a partir desta sexta-feira (28) até o dia 11 de dezembro. Os salários chegam a R$ 4,8 mil e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto do Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 90,00 para nível médio/técnico; e R$ 110,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Veja todas as vagas disponíveis no processo seletivo da prefeitura de Araci

Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
1 de 13
Veja vagas disponíveis por Reprodução

Isenção da taxa de inscrição

Têm direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos enquadrados como baixa renda, mediante comprovação via Cadastro Único. A isenção pode ser solicitada nos dias 28 e 29 de novembro. 

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com duas etapas. A primeira delas é a de Análise e Recursos de Inscrição, em que será feita a divulgação preliminar das inscrições deferidas e período para recursos. Após isso, acontece a Avaliação de Títulos, cujo envio dos documentos deve ser feito durante o período de inscrições, Heteroidentificação e Perícia Médica, sendo as últimas apenas a título de verificação.

O prazo de validade do Processo Seletivo será de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração. Os resultados serão publicados no dia 13 de fevereiro de 2026.

Veja o edital completo.

Tags:

Emprego Vagas Concurso Concursos Concurso Público Empregos

Mais recentes

Imagem - Metrô abre inscrições para vagas de emprego e estágio em Salvador

Metrô abre inscrições para vagas de emprego e estágio em Salvador
Imagem - Prefeitura baiana abre inscrições para processo seletivo com 171 vagas imediatas

Prefeitura baiana abre inscrições para processo seletivo com 171 vagas imediatas
Imagem - SIMM Salvador abre 176 vagas de emprego para esta terça (25)

SIMM Salvador abre 176 vagas de emprego para esta terça (25)

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada
01

Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje

Imagem - Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato
03

Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato

Imagem - A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias
04

A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias