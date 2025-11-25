OPORTUNIDADE

Prefeitura baiana oferece mais de 500 vagas em concurso, com salários de até R$ 4,8 mil

Jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 06:00

Araci Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A Prefeitura de Araci, localizado na região nordeste da Bahia, está prestes a abrir as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 584 vagas. As candidaturas podem ser realizadas a partir desta sexta-feira (28) até o dia 11 de dezembro. Os salários chegam a R$ 4,8 mil e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto do Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 90,00 para nível médio/técnico; e R$ 110,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Isenção da taxa de inscrição

Têm direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos enquadrados como baixa renda, mediante comprovação via Cadastro Único. A isenção pode ser solicitada nos dias 28 e 29 de novembro.

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com duas etapas. A primeira delas é a de Análise e Recursos de Inscrição, em que será feita a divulgação preliminar das inscrições deferidas e período para recursos. Após isso, acontece a Avaliação de Títulos, cujo envio dos documentos deve ser feito durante o período de inscrições, Heteroidentificação e Perícia Médica, sendo as últimas apenas a título de verificação.