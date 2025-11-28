LAZER

Maior parque de trampolim da Bahia chega a Salvador; confira

Com 1 mil m², espaço já está aberto ao público

Maysa Polcri

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:25

Confira os detalhes da nova opção de lazer da capital baiano Crédito: Divulgação

Salvador recebe nesta sexta-feira (28), às 12h, o Trampolim Jump Park , uma nova opção de lazer na cidade que traz um conceito inovador de entretenimento para toda a família. Instalado no 2° piso do Shopping Bela Vista, o espaço de 1 mil m² será o maior e mais completo parque de trampolim da Bahia e um dos maiores do Brasil.

A proposta é oferecer diversão e atrações emocionantes para todas as idades em um só lugar. Além da tradicional área de trampolins e camas elásticas, a estrutura conta com uma área de games com jogos eletrônicos. Ele é o único parque de trampolim do Brasil com tirolesa e escorregador.

Os sócios do Trampolim Jump Park do Bela Vista, Gilson Dias e Diego Duarte, celebram a chegada a Salvador. “A cidade ganha um novo espaço de lazer e o mais legal de tudo isso é que toda a família pode brincar junta, vivenciando momentos especiais e experiências inesquecíveis. O nosso propósito é oferecer diversão a partir da combinação de atrações inovadoras com conforto e segurança”, diz Gilson Dias.

O espaço também recebe visitas escolares e, pensando nas comemorações, três salões de festas foram projetados para proporcionar celebrações inesquecíveis e para lá de divertidas. Os salões têm estrutura completa para aniversários e eventos corporativos.

Com um investimento de R$ 2,5 milhões, o Trampolim Jump Park está pronto para oferecer experiências únicas e seguras, garantindo uma equipe de profissionais treinados e equipamentos de última geração. Com a nova operação, 20 empregos diretos foram gerados.

Os ingressos serão vendidos diretamente na bilheteria do parque e equivalem a sessões de 50 minutos no espaço, que pode ser acessado a partir dos 2 anos e até 130kg. A dica é vestir roupas confortáveis para pular e se divertir muito. Meias antiderrapantes são obrigatórias e podem ser adquiridas na recepção.

O Trampolim Jump Park do Shopping Bela Vista funcionará de segunda à sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h. Para entrar em contato, o Instagram é o @trampolimjumppark e o WhatsApp é o (37) 99906 0444. Outras informações podem ser acessadas no site trampolimjumppark.com.