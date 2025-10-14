Emprego: Salvador tem 333 vagas de nível médio e superior nesta terça-feira (14)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 06:15
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 333 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta terça-feira (14). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Auxiliar de limpeza hospitalar
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.655,00 + benefícios
2 vagas
Agente de portaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.158,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de açougue
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.760,00 + benefícios
3 vagas
Confeiteiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.230,00 + benefícios
1 vaga
Chefe de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Faturista
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter vivência com hortifrúti será um diferencial.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Empacotador de mercadoria (vaga para primeiro emprego)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Auxiliar de rouparia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Recepcionista de hotel
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Cozinheiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Motorista de caminhão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir CNH D.
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para carregar peso e estar na faixa etária de 18 a 22 anos, conforme a Lei do Aprendizado.
Salário: Bolsa a combinar + transporte
3 vagas
Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (estar cursando a partir do 1º semestre pela manhã), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office.
Salário: Bolsa a combinar + benefícios
3 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.166,96 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
6 vagas
Gerente de hortifrúti
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gerente de açougue
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gerente de peixaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.679,23 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter boa dicção e conhecimento de informática.
Salário: R$1.590,00 + benefícios
10 vagas
Assistente administrativo (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência, ter conhecimento em pacote Office.
Salário: R$2.156,53 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter boa dicção e conhecimento de informática.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gesseiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.455,70 + benefícios
8 vagas
Fiscal de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja (tarde/noite).
Salário: R$1.872,85 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para carregar peso. Vaga zoneada para moradores de Sete de Abril e adjacências.
Salário: A combinar + benefícios
50 vagas
Auxiliar de delivery
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$1.590,00 + benefícios
2 vagas
Recepcionista de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter experiência com restaurante e disponibilidade de horário.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Pedreiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.455,70 + benefícios
2 vagas
Ajudante comum (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.651,33 + benefícios
4 vagas
Montador de estruturas metálicas (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e com solda MIG/eletrodo revestido, montagem e cortes.
Salário: R$2.200,00 + benefícios
4 vagas
Ajudante prático em metalurgia (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.933,20 + benefícios
4 vagas
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.
Salário: R$1.543,00 + benefícios
6 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.
Salário: R$1.543,00 + benefícios
3 vagas
Vendedor interno (vaga para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir conhecimento de informática e boas técnicas de vendas. Possuir CNH A/B é um diferencial.
Salário: R$1.800,00 + benefícios
1 vaga
Armador de ferragem (vaga temporária de 120 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.455,70 + benefícios
2 vagas
Operador de empilhadeira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de extrusor
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de valvuladeira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para residir em Minas Gerais e para trabalhar à tarde/noite.
Salário: R$2.477,09 + benefícios
25 vagas
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais.
Salário: R$1.775,75 + benefícios
50 vagas
Agente de prevenção de perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Requisito imprescindível: ter disponibilidade para fechamento de loja.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de monitoramento (CFTV)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência recente na função (2023 a 2025). Requisitos imprescindíveis: ter curso na área e disponibilidade para fechamento de loja.
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Encarregado de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.638,01 + benefícios
1 vaga
Chefe de funilaria e pintura
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de mecânico
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir curso técnico de mecânica.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de automóveis
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir CNH B e curso de mecânica.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Chefe de oficina mecânica
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter boa dicção, poder de persuasão, negociação e argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para realizar treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
80 vagas
Auxiliar de lavanderia industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
7 vagas
Lavador de roupa (escala industrial)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
7 vagas