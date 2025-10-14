CONFIRA SALÁRIOS

Emprego: Salvador tem 333 vagas de nível médio e superior nesta terça-feira (14)

Salários chegam a R$ 2,4 mil

Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 06:15

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 333 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta terça-feira (14). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Auxiliar de limpeza hospitalar

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.655,00 + benefícios

2 vagas

Agente de portaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.158,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.760,00 + benefícios

3 vagas

Confeiteiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.230,00 + benefícios

1 vaga

Chefe de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Faturista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter vivência com hortifrúti será um diferencial.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Empacotador de mercadoria (vaga para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Auxiliar de rouparia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Recepcionista de hotel

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Cozinheiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Motorista de caminhão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir CNH D.

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para carregar peso e estar na faixa etária de 18 a 22 anos, conforme a Lei do Aprendizado.

Salário: Bolsa a combinar + transporte

3 vagas

Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (estar cursando a partir do 1º semestre pela manhã), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office.

Salário: Bolsa a combinar + benefícios

3 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.166,96 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

6 vagas

Gerente de hortifrúti

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gerente de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gerente de peixaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.679,23 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter boa dicção e conhecimento de informática.

Salário: R$1.590,00 + benefícios

10 vagas

Assistente administrativo (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência, ter conhecimento em pacote Office.

Salário: R$2.156,53 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter boa dicção e conhecimento de informática.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gesseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.455,70 + benefícios

8 vagas

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja (tarde/noite).

Salário: R$1.872,85 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para carregar peso. Vaga zoneada para moradores de Sete de Abril e adjacências.

Salário: A combinar + benefícios

50 vagas

Auxiliar de delivery

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.590,00 + benefícios

2 vagas

Recepcionista de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter experiência com restaurante e disponibilidade de horário.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Pedreiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.455,70 + benefícios

2 vagas

Ajudante comum (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.651,33 + benefícios

4 vagas

Montador de estruturas metálicas (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e com solda MIG/eletrodo revestido, montagem e cortes.

Salário: R$2.200,00 + benefícios

4 vagas

Ajudante prático em metalurgia (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.933,20 + benefícios

4 vagas

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.

Salário: R$1.543,00 + benefícios

6 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.

Salário: R$1.543,00 + benefícios

3 vagas

Vendedor interno (vaga para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir conhecimento de informática e boas técnicas de vendas. Possuir CNH A/B é um diferencial.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

1 vaga

Armador de ferragem (vaga temporária de 120 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.455,70 + benefícios

2 vagas

Operador de empilhadeira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de extrusor

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de valvuladeira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para residir em Minas Gerais e para trabalhar à tarde/noite.

Salário: R$2.477,09 + benefícios

25 vagas

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais.

Salário: R$1.775,75 + benefícios

50 vagas

Agente de prevenção de perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência. Requisito imprescindível: ter disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de monitoramento (CFTV)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência recente na função (2023 a 2025). Requisitos imprescindíveis: ter curso na área e disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Encarregado de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.638,01 + benefícios

1 vaga

Chefe de funilaria e pintura

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de mecânico

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir curso técnico de mecânica.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir CNH B e curso de mecânica.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Chefe de oficina mecânica

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Requisitos imprescindíveis: ter boa dicção, poder de persuasão, negociação e argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para realizar treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

80 vagas

Auxiliar de lavanderia industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

7 vagas

Lavador de roupa (escala industrial)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios