Estacionamentos de shoppings de Salvador podem voltar a ser gratuitos

Benefício será para clientes que apresentarem comprovante de despesas igual ou superior a cinco vezes o valor da tarifa, conforme PL

Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08:21

Proposta prevê isenção da tarifa para clientes que comprovarem gastos nos estabelecimentos Crédito: Reprodução / Google

Os estacionamentos dos shoppings da capital baiana podem voltar a ser gratuitos. A iniciativa faz parte de um projeto que tramita na Câmara de Vereadores de Salvador (CMS) e busca garantir a gratuidade para clientes que apresentarem comprovante de despesas no estabelecimento igual ou superior a cinco vezes o valor da tarifa.

Segundo o vereador Randerson Leal (Podemos), o Projeto de Lei nº 209/2023 tem como objetivo aliviar o bolso dos soteropolitanos e incentivar o consumo no comércio local.

“Vamos voltar a trabalhar esse projeto com força total. Meu compromisso é dialogar com os setores envolvidos, ouvir os estabelecimentos, os consumidores e, principalmente, conversar com os colegas vereadores para construirmos juntos uma solução justa para Salvador”, afirmou Randerson Leal.

“O consumidor que vai ao shopping e gasta seu dinheiro ali dentro não deveria ser penalizado com uma tarifa abusiva de estacionamento. Esse projeto é uma questão de justiça e respeito ao cidadão soteropolitano”, defende.

Randerson Leal informou que irá intensificar as conversas com os setores envolvidos, incluindo representantes dos shopping centers, associações de consumidores e os demais parlamentares da Câmara Municipal. O objetivo é buscar consenso e viabilizar a aprovação da matéria ainda neste mandato.