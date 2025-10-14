Acesse sua conta
Dez jacarés são flagrados às margens de lagoa na Bahia

Animal carnívoro mede, em média, cerca de 2 metros

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 07:40

Jacarés são encontrados em beira de lagoa na Bahia
Jacarés são encontrados em beira de lagoa na Bahia Crédito: Reprodução

Dez jacarés-de-papo-amarelo foram flagrados às margens de uma lagoa na cidade de Caculé, no centro-sul.

Em um vídeo, é possível ver os animais "tomando sol" na beira do pequeno lago, mas não há registro de ataques a humanos na região.

O jacaré-de-papo-amarelo é um animal carnívoro que vive aproximadamente cinquenta anos e mede em média cerca de 2 metros. Eles são conhecidos por este nome pois, durante a fase do acasalamento, costumam ficar com a área do papo amarelada.

Curiosidade sobre os jacarés-de-papo-amarelo

Possuem o focinho mais largo de todos os crocodilianos por Shutterstock
É um animal carnívoro que vive aproximadamente cinquenta anos por Shutterstock
Mede em média cerca de 2 metros por Shutterstock
Anial é amplamente distribuído pelo sudeste da América do Sul por Shutterstock
Animais se alimentam de moluscos, crustáceos e insetos por Shutterstock
1 de 5
Possuem o focinho mais largo de todos os crocodilianos por Shutterstock

A reportagem não localizou contato da prefeitura para saber quais medidas foram tomadas para segurança da população local. O espaço segue aberto.

