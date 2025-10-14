RISCO

Dez jacarés são flagrados às margens de lagoa na Bahia

Animal carnívoro mede, em média, cerca de 2 metros

Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 07:40

Jacarés são encontrados em beira de lagoa na Bahia Crédito: Reprodução

Dez jacarés-de-papo-amarelo foram flagrados às margens de uma lagoa na cidade de Caculé, no centro-sul.

Em um vídeo, é possível ver os animais "tomando sol" na beira do pequeno lago, mas não há registro de ataques a humanos na região.

O jacaré-de-papo-amarelo é um animal carnívoro que vive aproximadamente cinquenta anos e mede em média cerca de 2 metros. Eles são conhecidos por este nome pois, durante a fase do acasalamento, costumam ficar com a área do papo amarelada.

