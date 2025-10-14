Dez jacarés são flagrados às margens de lagoa na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 07:40
Dez jacarés-de-papo-amarelo foram flagrados às margens de uma lagoa na cidade de Caculé, no centro-sul.
Em um vídeo, é possível ver os animais "tomando sol" na beira do pequeno lago, mas não há registro de ataques a humanos na região.
O jacaré-de-papo-amarelo é um animal carnívoro que vive aproximadamente cinquenta anos e mede em média cerca de 2 metros. Eles são conhecidos por este nome pois, durante a fase do acasalamento, costumam ficar com a área do papo amarelada.
Curiosidade sobre os jacarés-de-papo-amarelo
A reportagem não localizou contato da prefeitura para saber quais medidas foram tomadas para segurança da população local. O espaço segue aberto.